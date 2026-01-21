Trabzon'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir depoda çıkan yangında hasar oluştu.
Sanayi Mahallesi'nde depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
