        Trabzon Haberleri

        Trabzon Akvaryum geçen yıl 215 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un önemli turizm mekanlarından, su altındaki canlıların tanıtıldığı Trabzon Akvaryum'u geçen yıl 215 bin 261 ziyaretçi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:23 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:23
        Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında bulunan 300 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki akvaryumda, 80 türde 5 bin su canlısı yer alıyor.

        Akvaryumda, Mersin balığı, deniz aslanı, koi, vatoz, müren ve köpek balığının da aralarında bulunduğu tropik, Ege ve Akdeniz ile tatlı-acı su türleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

        Ortahisar Belediyesince 19 Mayıs 2022'de ziyarete açılan akvaryumun teraryum alanında bulunan sürüngenler de ilgi çekiyor.

        Ziyaretçiler, dalgıçların çeşitli ebatlardaki akvaryumların yanı sıra tünel şeklindeki 3,5 metre derinliğe sahip tanklarda yaptıkları yemleme ve temizlik çalışmalarını dikkatle izliyor.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine, Trabzon Akvaryum'u 2025'te 215 bin 261 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

        Trabzon Akvaryum'un, Doğu Karadeniz'in ilk ve tek akvaryumu olduğunu ifade eden Kaya, ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        Kaya, deniz kızı gösterileri gibi çeşitli organizasyonlar düzenleyerek ve balık çeşitlerini artırarak akvaryumu daha da cazip hale getirdiklerinin altını çizdi.

        Yapılan yatırımlar ve tanıtım çalışmalarına işaret eden Kaya, akvaryumun, Trabzon'un ve bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini kaydetti.

        - Trabzon Akvaryum, şehir dışından gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oldu

        Erzincan'dan Trabzon'a gezmeye gelen Hasan Akdağ, "Burası ve içindeki canlı türleri çok güzel. Hele ki Mersin balığını çok seviyordum ve görmek istiyordum, o da burada vardı. Memnun kaldık, çocuklar da gezdi, değişik bir gezi oldu bizim için." dedi.

        Nimet Akdağ ise çok beğendiği akvaryumda ailesiyle keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, daha önce görmediği balıkları görme fırsatı bulduğunu, özellikle de vatozun ilgisini çektiğini söyledi.

        Ailesiyle Rize'den gelen Turgut Aksu, daha önce İstanbul ve Ankara'daki akvaryumları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Güzel bir gün geçirdik. Devamlı gelebileceğimiz, Karadeniz Bölgesi'nde güzel bir yer." diye konuştu.

        Ufuk Yetim de akvaryumu çok beğendiğini dile getirerek, "Çocuklarımla geldim, zevk aldık. İçeride köpek balığından tutun da piton, anakonda, büyük vatoz balıklarına kadar çok çeşitli canlılar var." ifadelerini kullandı.

        Babasıyla akvaryumu gezen 9 yaşındaki Ertuğrul Yetim ise birçok türde balık ve sürüngen gördüğü akvaryuma herkesi davet ettiğini söyledi.

