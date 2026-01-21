Hayrat'ta hasta kişiyi sağlık ekiplerine ulaştıran jandarma personeline başarı belgesi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye gidemeyen kişiye yardımda bulunan jandarma ekibine başarı belgesi verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Balaban Mahallesi'nde yaşayan Fatma Aydın'ın rahatsızlanması üzerine mahalle muhtarı Muhammet Mustafa Mollaoğlu'ndan yardım talebinde bulundu. Mollaoğlu, yoğun kar yağışının ardından mahalle yollarının kapanması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, Aydın'ı evinden alarak İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne ulaştırdı. Kaymakam Selçuk Baş, makamında misafir ettiği jandarma personeline örnek ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

