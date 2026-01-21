Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Hayrat'ta hasta kişiyi sağlık ekiplerine ulaştıran jandarma personeline başarı belgesi

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye gidemeyen kişiye yardımda bulunan jandarma ekibine başarı belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:43
        Hayrat'ta hasta kişiyi sağlık ekiplerine ulaştıran jandarma personeline başarı belgesi
        Trabzon'un Hayrat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye gidemeyen kişiye yardımda bulunan jandarma ekibine başarı belgesi verildi.


        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Balaban Mahallesi'nde yaşayan Fatma Aydın'ın rahatsızlanması üzerine mahalle muhtarı Muhammet Mustafa Mollaoğlu'ndan yardım talebinde bulundu.


        Mollaoğlu, yoğun kar yağışının ardından mahalle yollarının kapanması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma ekipleri, Aydın'ı evinden alarak İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne ulaştırdı.

        Kaymakam Selçuk Baş, makamında misafir ettiği jandarma personeline örnek ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

