        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Danylo Sikan, Anderlecht'e transfer oldu

        Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan'ın Belçika'nın Anderlecht Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:20 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:20
        Trabzonspor'da Danylo Sikan, Anderlecht'e transfer oldu
        Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan'ın Belçika'nın Anderlecht Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.


        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Anderlecht Kulübü'nün bordo-mavili kulübe, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avro ödeme yapacağı belirtildi.

        Anderlecht Kulübü'nün, Trabzonspor'a şarta bağlı bonus olarak 500 bin avro ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 20'sini ödeyeceği vurgulanan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 başlangıç ve 30.06.2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Bordo-mavili ekip, Danylo Sikan'ı geçtiğimiz sezonun devre arasında Shakhtar Donetsk’ten transfer etmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

