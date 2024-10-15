Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        5 bininci Yomra elması fidanı toprakla buluştu

        YOMRA Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede 5 bininci Yomra elması fidanı, düzenlenen törenle toprakla buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:43 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 bininci Yomra elması fidanı toprakla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        YOMRA Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede 5 bininci Yomra elması fidanı, düzenlenen törenle toprakla buluştu. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “İnşallah beş yıl sonra 10 bininci elma fidesini de tekrar vatandaşlarımıza buluşturmuş olacağız” dedi.

        Yomra’nın doğal ve kültürel mirasının bir parçası olan coğrafi işaret tescilli Yomra elmasının beş bininci fidanı toprakla buluştu. Düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Zeki Uzunöz, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Ergüden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

        ‘ELMAMIZI YAŞATACAĞIZ’

        Yomra elmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “Bugün tarihe farklı bir eser bırakmak üzere bir arada bulunuyoruz. Yomra elması ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. 2000 yılında Yomra elmasının coğrafi işaretini Yomra Belediyesi olarak alarak Yomra elmasını yeniden hayata kazandırma çalışmalarımıza başlamış bulunduk. Bugüne kadar 4 bin adet elma fidesini ile vatandaşlarımız ile buluşturduk. Yomra Belediyesi olarak 1000 metrekarelik kendi tapulu mülkiyetimizi elma bahçesi yaptık. Bu fideler büyüdüğü zaman, tarihe kalıcı bir bahçe olarak da bulundurmuş olduk. Yomra elması Yomra'nın ismini almış olduğu bir ürün olması özelliğine sahip, bilimsel olarak çok uzun süre dayanıklılığı olan, aylarca saklanabilen bir elma türü. O yüzden inşallah bu elmamızı yaşatacağız. Bugün bunun yanı sıra da Yomra’da gelişen bütün armut türlerinin de tespitini yaptık hocalarımızla birlikte. Bu yapmış olduğumuz tespitler neticesinde 20 tane çeşidini de aşılanarak çoğaltılmasını ve vatandaşımıza dağıtılmasının çalışmasını yaptık. Bugün dışarıda 250 tane çeşitli türlere sahip armut türlerimizi de vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. Şu anda bugün inşallah törenimizin sonunda arka tarafta beş bininci fidanı otelin bahçesine dikmiş olacağız. Sonrasında da arka tarafta kamyonlarımızın üzerinden elma fideleri vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. Her mart ayında yeni çeşitleri alarak, yeniden aşılayarak dağıtma planımız devam ediyor. İnşallah beş yıl sonra on bininci elma fidesini de tekrar vatandaşlarımıza buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

        ‘400 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞE SAHİP’

        Yomra elmasının özelliklerine ilişkin konuşan İlçe Tarım Orman ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Süleyman Işık, “Yomra elması, Türkiye'de Karadeniz bölgesinde sadece Yomra ve Arsin sahil bölgelerinde yetişen bir çeşidimiz. 400 yıldır bir tarihi geçmişe sahip olan bir elma çeşidimizdir. Yapılan araştırmalar sonucunda 54 genotipi tespit edilmiştir. Bunlar Karadeniz'in değişik sahil kuşaklarında bulunmakla birlikte en yoğun olarak Yomra ilçemizde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yomra elmasının meyvelerin özellikleri ise küçük, yuvarlak olması, aromatik bir tada sahip olmasıdır. Meyve rengi yeşil, zemin üzerine bordo bir renk almaktadır. Aynı zamanda sulu ve ince bir kabuğa sahiptir. Yomra elmasının ortalama meyve ağırlığı 92 gramdır. Güneş ışınına maruz kaldıkça yeşil zemin üzerine bordo renk artmaktadır. Hasat edildikten 3-4 ay içinde rahatlıkla muhafaza edilebiliyor. Süreç geçtikçe salgıladığı meyvenin salgıladığı enzimlerle içindeki meyve çekirdeği eriyor. Erimesine rağmen meyvenin hiçbir şekilde yapısı bozulmuyor ve değişmiyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Yeniden gözaltına alındı! İlkokulda cinsel taciz!
        Yeniden gözaltına alındı! İlkokulda cinsel taciz!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
        Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
        Bordo Mavi 61 Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, üç oyuncuyu renklerine bağ...
        Bordo Mavi 61 Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, üç oyuncuyu renklerine bağ...
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da itfaiye ekipleri eylülde 289 olaya müdahale etti
        Trabzon'da itfaiye ekipleri eylülde 289 olaya müdahale etti
        Şehit annesi, oğlunun hatırasını balmumu heykeli ve eşyalarıyla yaşatıyor
        Şehit annesi, oğlunun hatırasını balmumu heykeli ve eşyalarıyla yaşatıyor
        Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demircioğlu'ndan şiddet olayla...
        Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demircioğlu'ndan şiddet olayla...