5 bininci Yomra elması fidanı toprakla buluştu

YOMRA Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede 5 bininci Yomra elması fidanı, düzenlenen törenle toprakla buluştu. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “İnşallah beş yıl sonra 10 bininci elma fidesini de tekrar vatandaşlarımıza buluşturmuş olacağız” dedi.

Yomra’nın doğal ve kültürel mirasının bir parçası olan coğrafi işaret tescilli Yomra elmasının beş bininci fidanı toprakla buluştu. Düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Zeki Uzunöz, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Ergüden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım, bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

‘ELMAMIZI YAŞATACAĞIZ’

Yomra elmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “Bugün tarihe farklı bir eser bırakmak üzere bir arada bulunuyoruz. Yomra elması ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. 2000 yılında Yomra elmasının coğrafi işaretini Yomra Belediyesi olarak alarak Yomra elmasını yeniden hayata kazandırma çalışmalarımıza başlamış bulunduk. Bugüne kadar 4 bin adet elma fidesini ile vatandaşlarımız ile buluşturduk. Yomra Belediyesi olarak 1000 metrekarelik kendi tapulu mülkiyetimizi elma bahçesi yaptık. Bu fideler büyüdüğü zaman, tarihe kalıcı bir bahçe olarak da bulundurmuş olduk. Yomra elması Yomra'nın ismini almış olduğu bir ürün olması özelliğine sahip, bilimsel olarak çok uzun süre dayanıklılığı olan, aylarca saklanabilen bir elma türü. O yüzden inşallah bu elmamızı yaşatacağız. Bugün bunun yanı sıra da Yomra’da gelişen bütün armut türlerinin de tespitini yaptık hocalarımızla birlikte. Bu yapmış olduğumuz tespitler neticesinde 20 tane çeşidini de aşılanarak çoğaltılmasını ve vatandaşımıza dağıtılmasının çalışmasını yaptık. Bugün dışarıda 250 tane çeşitli türlere sahip armut türlerimizi de vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. Şu anda bugün inşallah törenimizin sonunda arka tarafta beş bininci fidanı otelin bahçesine dikmiş olacağız. Sonrasında da arka tarafta kamyonlarımızın üzerinden elma fideleri vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. Her mart ayında yeni çeşitleri alarak, yeniden aşılayarak dağıtma planımız devam ediyor. İnşallah beş yıl sonra on bininci elma fidesini de tekrar vatandaşlarımıza buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.