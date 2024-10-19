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        Trabzonspor- Başakşehir: 1-0

        STAT: Papara ParkHAKEMLER: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Gökhan BilirTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 18:13 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:13
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        Trabzonspor- Başakşehir: 1-0
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        STAT: Papara Park

        HAKEMLER: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Gökhan Bilir

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 74 Serdar Saatçı), Ozan Tufan, Visca (Dk. 90+3 Barisic), Cham (Dk. 74 Bardhi), Draguş (Dk. 82 Cihan Çanak), Simon Banza

        BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. Berkay Özcan), Crespo (Dk. 90 Onur Ergün), Kemen (Dk. 75 Figueiredo), Serdar Gürler (Dk.31 Davidson), Piatek (Dk. 90 Keny)

        GOL: Dk. 90+1 Visca (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Ba, Kemen, Crespo, Opoku, Çağdaş Atan (Başakşehir)

        Süper Lig 9'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

        23’üncü dakikada Draguş’un şutunda savunmadan dönen top ceza sahasında Cham’ın önüne düştü. Cham pasını Visca’ya verdi. Bu oyuncunun şutunda top üstte auta gitti.

        28’inci dakikada Visca’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Malheiro’nun şutunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

        39’uncu dakikada Cham’ın ortasında Lundstram kafa vuruş yaptı. Kalenin yanında auta çıktı.

        Karşılaşmasının ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

        61’inci dakika Deniz Türüç’ün kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Piatek kafayı vurdu. Top yandan dışarı çıktı.

        80’inci dakikada Bardhi serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Mendy’nin kafa vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.

        90+1’inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Eren Elmalı’nın soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde bulunan Visca topun gelişine vurarak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.

        Karşılaşma Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

        ŞENOL GÜNEŞ, 1000’İNCİ RESMİ MAÇINA ÇIKTI

        Şenol Güneş, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde 1000’inci maçına çıktı. Bu istatistikle birlikte Güneş, bunu Türkiye'de başaran ilk teknik adam oldu.

        GÜNEŞ’TEN 2 DEĞİŞİKLİK

        Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş milli aradan önce 1-1 beraber biten Hatayspor karşılamasının ardından ilk 11’de 2 değişikliğe gitti Serdar Saatçı ve Enis Bardhi yedek kulübesine gelirken, onların yerine Cham ve Ozan Tufan ilk 11’de yer aldı.

        6 İSİM SAKAT OLDUĞU İÇİN KADRODA YER ALMADI

        Sakatlıkları bulunan Denswil, Anthony Nwakaeme, Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almadı. Özellikle stoper bölgesinde oynayan isimlerin sakat olmasından dolayı Lundstram stoper bölgesinde maça başladı.

        TRİBÜNLER TAM DOLMADI

        Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya yoğun ilgi göstermedi, tribünlerin bir bölümü boş kaldı. Konuk ekip taraftarları için ayrılan misafir tribünleri Başakşehir taraftarı gelmediği için boş kaldı.

        TARAFTAR ALKIŞLADI

        Maçın bitiş düdüğü sonrası bordo mavili taraftarlar, takımlarını tribüne çağırarak alkışladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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