Trabzonspor- Başakşehir: 1-0

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Gökhan Bilir

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 74 Serdar Saatçı), Ozan Tufan, Visca (Dk. 90+3 Barisic), Cham (Dk. 74 Bardhi), Draguş (Dk. 82 Cihan Çanak), Simon Banza

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer - Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. Berkay Özcan), Crespo (Dk. 90 Onur Ergün), Kemen (Dk. 75 Figueiredo), Serdar Gürler (Dk.31 Davidson), Piatek (Dk. 90 Keny)

GOL: Dk. 90+1 Visca (Trabzonspor)

Süper Lig 9'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

ŞENOL GÜNEŞ, 1000’İNCİ RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Şenol Güneş, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde 1000’inci maçına çıktı. Bu istatistikle birlikte Güneş, bunu Türkiye'de başaran ilk teknik adam oldu.

GÜNEŞ’TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş milli aradan önce 1-1 beraber biten Hatayspor karşılamasının ardından ilk 11’de 2 değişikliğe gitti Serdar Saatçı ve Enis Bardhi yedek kulübesine gelirken, onların yerine Cham ve Ozan Tufan ilk 11’de yer aldı.

6 İSİM SAKAT OLDUĞU İÇİN KADRODA YER ALMADI