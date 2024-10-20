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        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:30
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        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenmanda Süper Lig’in 9’uncu haftasında Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından yüksek şiddetli anaerobik oyun çalışması yaptı.

        Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım, Göztepe maçının hazırlıklarını salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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