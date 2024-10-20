Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenmanda Süper Lig’in 9’uncu haftasında Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından yüksek şiddetli anaerobik oyun çalışması yaptı.