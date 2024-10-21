Türkiye'nin ilk Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, KTÜ'de açıldı

TÜRKİYE'nin ilk Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) hizmete açıldı. Merkezin müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, "Heyelan ve kaya düşmesini erken tespit edebileceğimiz, heyelan erken uyarı sistemini yapı sağlığı izleme sistemleri kullanılarak tespitle alakalı metodoloji geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ilk Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde; yapı sağlığı izleme, deprem riskine karşı güvenlik, heyelan erken uyarı sistemleri ve yeni teknolojilerin entegrasyonu üzerine çalışılacak. İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde kurulan merkezin açılış törenine KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

'HEYELAN ERKEN UYARI SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYORUZ' Merkezin açılışında konuşan Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, "Bölgemizin en büyük problemlerinden biri olan heyelan ve kaya düşmesini erken tespit edebileceğimiz, heyelan erken uyarı sistemini yapı sağlığı izleme sistemleri kullanılarak tespitle alakalı metodoloji geliştirmeye çalışıyoruz. Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak çok geniş bir ekiple çok uzun bir süredir bu konularda çalışmaktayız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte önümüzde de hedeflediğimiz birçok çalışma mevcut. Özellikle bu ekip, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde alanda çok önemli çalışmalara imza attı. Bu çalışmalarla birlikte çok önemli veriler topladı. Bu verilerin değerlendirilmesi, yapılarımızı depremden önce sağlıklarını izleyerek olası bir depremde hasar görebilecek yapıları önceden tespit etme veya depremlerden sonra hızlı hasar tespit yapma konusunda çok önemli yerli ve milli yazılımlar geliştirdik. Bu geliştirme yazılımlarla birçok ödül kazandık. Adana'da yapılan TEKNOFEST'te de 354 patent arasından da Grand Prix ödülü ile birinciliği elde ettik. Robot ve köpekler olsun, dron görüntüleri olsun, uydu görüntüleri olsun, bunun yanında akıllı gözlükler ve öğrenme teknikleriyle birlikte elde ettiğimiz verileri dijitalleştirme ve görselleştirme üzerine de çalışılıyor" dedi.

'ÖNEMLİ BİR PROJE' Sismik izolatörlere ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Altunışık, "Bunun haricinde diğer çok önemli bir projemiz, sismik izolatörlerle alakalı. Biliyorsunuz; depremlerden sonra sismik izolatörlü binalar, hayat kurtaran nesneler olarak karşımıza çıktı. Ama sismik izolatörlü binalarda depremden sonra kalıcı deplasmanlar, izolatörün çalışmaması gibi bazı problemlerle karşılaştığını gördük. Biz de bu izolatörleri şekil hafızalı elemanlarla birlikte ortak çalışılma konusunda çok önemli bir proje aşamasındayız. Geçen haftalarda İnşaat Mühendisi Bölümü Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı'nda gerçekleştirdiğimiz yenilikçi CLT ahşap malzemelerin testlerini gerçekleştirmiştik. Bu malzemelerin de yine beton alma binalarının güçlendirilmesinde kullanılması veya ne türlü kullanılabilmek kriterlerinin oluşturulması konusunda Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin içinde yine Ortahisar ilçemiz başta olmak üzere, 18 ilçemizde yapı envanterinin çıkarılması, dijital ikizlerin oluşturulması konusunda da ön protokollerimizi imzaladık" diye konuştu.

'YÖK BAŞKANIMIZ ÇALIŞMALARI ÇOK BEĞENDİ' KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise "Bugün güzel bir gün, güzel bir açılış için buradayız. Gerçi daha önce aslında çalışmalar yapıyorduk. Deprem ve Yapı Sağlığı Merkezi'ni biliyorduk ama bugün sizlerin huzurunda böyle güzel bir ofis tanzim edildi. Bu manada bu tür merkezleri destekliyoruz. Bu merkezin açılışı için yaklaşık 1,5 önce YÖK'e gitmiştik. YÖK Başkanımız da konuşmuştu. Orada YÖK Başkanımız yapılan çalışmaları dinledikçe çok beğendi. Güzel bir çalışma yapıldığını söyledi ve bunu enstitüye dönüştürmemiz gerektiğini söyledi. Senatörden geçti. İnşallah YÖK'te gidip, bunu biraz anlatmamız gerekir. Şu anda YÖK'te bekliyor. İnşallah bu tür güzel bir çalışma, enstitüye yer alacak" dedi.