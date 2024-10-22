Trabzonspor'da bir günlük iznin ardından Göztepe mesaisi yeniden başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.00’de yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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