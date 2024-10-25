Trabzonspor, İzmir'e gitti

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde kaleci Ahmet Yıldırım, Arif Boşluk, Mislav Orsic, Ali Şahin Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Umut Güneş ve sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Arseniy Batagov, Serkan Asan ile Enis Destan ise yer almadı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında yarın saat 19.00’da Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra özel uçakla İzmir’e gitti.

Süper Lig’in 10’uncu haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladıktan sonra hava yoluyla İzmir’e gitti.

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