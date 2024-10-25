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        Trabzonspor, İzmir'e gitti

        Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladıktan sonra hava yoluyla İzmir'e gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:05
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        Trabzonspor, İzmir'e gitti
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        Süper Lig’in 10’uncu haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladıktan sonra hava yoluyla İzmir’e gitti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında yarın saat 19.00’da Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra özel uçakla İzmir’e gitti.

        KADRODA 10 EKSİK

        Trabzonspor’un 23 kişiden oluşan Göztepe maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin, Denswil, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, John Lunstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Bardhi, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Nwakaeme, Denis Dragus, Simon Banza, Umut bozok, Poyraz Yıldırım"

        Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde kaleci Ahmet Yıldırım, Arif Boşluk, Mislav Orsic, Ali Şahin Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Umut Güneş ve sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Arseniy Batagov, Serkan Asan ile Enis Destan ise yer almadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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