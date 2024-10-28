Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Düğüne mezar taşı getirip, helallik aldılar

        TRABZON'da Cevat Can ve Elif Çilingir çiftinin düğün törenine, mezar taşıyla gelen damadın arkadaşları, davetlilerden helallik aldı, gelinden de eşinin halı saha maçlarına katılması için söz istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:15 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğüne mezar taşı getirip, helallik aldılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON’da Cevat Can ve Elif Çilingir çiftinin düğün törenine, mezar taşıyla gelen damadın arkadaşları, davetlilerden helallik aldı, gelinden de eşinin halı saha maçlarına katılması için söz istedi.

        Sürmene ilçesinde Cevat Can ve Elif Çilingir çifti, Zeytinli Mahallesi’nde düğün salonunda düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne katılanlar, takı töreninde damadın arkadaşlarının sürprizine tanık oldu. Salona ellerinde taşıdıkları ‘Acı kaybımız’ yazılı çelenkle giren grup, üzerinde damadın adının yer aldığı ‘Ölüm nedeni: Evlilik, ruhuna Fatiha’ yazılı mezar taşını masa üzerine koydu. Damadın arkadaşları davetlilerden helallik aldı, gelinden de arkadaşlarının çay ocağında kendileriyle buluşmaları ve halı saha maçlarına katılmasına izin vermesi için söz istedi.

        Cenaze namazını andıran sürprizde, başına sarık üzerine cübbe giyinen damadın arkadaşı, eline aldığı mikrofonla, ‘Bekar dünyasından evlilik hayatına intikal eden Cevat kardeşimizi nasıl bilirdiniz? Bekar zamanlarından kalma haklarınızı helal ediyor musunuz?’ diye helallik isteyip, ‘Şu bekar cemaate de hayırlı kısmetler nasip eyle’ diyerek dua etti. Arkadaşları, haklarını helal edip ayva ikram ettikleri damada emzik, mutfak önlüğü ve eldiveni hediye etti. Gelin ve davetlilerin şaşkınlık yaşadıklarını söyledikleri anlar, kameralara da yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Özlü'den astım ve KOAH ilaçlarının doğru kullanımı uyarısı
        Prof. Dr. Özlü'den astım ve KOAH ilaçlarının doğru kullanımı uyarısı
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Trabzon'da "Ortahisar Yazar Buluşmaları" etkinliği sona erdi
        Trabzon'da "Ortahisar Yazar Buluşmaları" etkinliği sona erdi
        Sümela Manastırı'nı 9 ayda 395 bin 994 turist ziyaret etti
        Sümela Manastırı'nı 9 ayda 395 bin 994 turist ziyaret etti
        Trabzon'da hatalı park yapanlara yönelik denetimler sürüyor
        Trabzon'da hatalı park yapanlara yönelik denetimler sürüyor
        Trabzonspor'da yüzler gülmüyor
        Trabzonspor'da yüzler gülmüyor