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        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:31 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:35
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        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 11’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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