Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 11’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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