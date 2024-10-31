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        Otomobil kamyonete çarptı; meyveler yola saçıldı

        TRABZON'da, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:59
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        Otomobil kamyonete çarptı; meyveler yola saçıldı
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        TRABZON'da, kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kamyonetin kasasındaki sebze ve meyveler yola saçıldı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Sürmene ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine seyreden Bülent K. idaresindeki 61 SF 641 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağ tarafında duran meyve-sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonetin kasasındaki sebze ve meyveler yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekiler yola saçılan sebze ve meyveleri yoldan kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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