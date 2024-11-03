Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3

STAT:Papara Park

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Çağlar Uyarcan, Candaş Erbil.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 89 Barisic), Okay Yokuşlu, Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 88 Cihan Çanak), Edin Visca (Dk. 90+9 Cham), Nwakaeme (Dk 89. Enis Destan), Simon Banza

FENERBAHÇE: Livakovic - Osayi-Samuel (Dk.66 Kostic), Çağlar Söyüncü, Djiku (Dk. 59 Becao), Mert Müldür, Fred (Dk. 85 İsmail Yüksek), Amrabat, Tadic, Szymanski (Dk.66 Dzeko), Saint-Maximin (Dk.65 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri

GOLLER: Dk. 59 (P) VE Dk. 67 (P) Simon Banza (Trabzonspor), Dk. 42 Fred, Dk. 75 Dzeko, Dk.90+12 Amrabat (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Ozan Tufan, Denswil, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır, Enis Destan, Umut Bozok, Simon Banza (Trabzonspor) - Jose Mourinho (Teknik direktör), Osayi-Samuel, Amrabat Süper Lig 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. 1’inci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’in ceza alanı dışından şutunu kaleci Livakovic kurtardı. 5’inci dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Nwakaeme ceza sahası içinde topla buluştu. Nwakaeme şutunu savunma araya girerek, kornere gönderdi. 5’inci dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştıramadı, top Ozan Tufan’ın önünde kaldı. Ozan’ın şutu az farklı kalenin üzerinde dışarı çıktı.

12’nci dakikada Visca’nın ortasında ceza sahasında bulunan Simon Banza kafa vuruşunda Livakovic çeldiği top Nwakaeme’nin önünde kaldı. Nwakaeme’in şutu kalenin üzerinden az farkla auta çıktı. 22’nci dakikada Fred’in ceza sahası dışından attığı şutu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi. 36’ncı dakikada savunma arkasında topla buluşan Ozan Tufan kaleci ile karşı karşıya pozisyon Banza’ya pas attı, araya giren Çağlar Söyüncü topu kornere çıkardı. 37’nci dakikada Visca’nın ortasında ceza sahası içinde Okay Yokuşlu sert bir kafa vuruşunu Livakovic kornere çıkardı.

38’inci dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak pozisyon öncesinde faul düdüğü çaldığı için gol geçersiz sayıldı. 42’nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında En-Neysri’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Fred topu ağlara gönderdi: 0-1. 45+1’inci dakikada Sainmt-Maximin’in ceza sahası dışından attığı şutu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

54’üncü dakikada Visca’nın ortasında ceza sahası içinde Okay Yokuşlu, Djiku’nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR kontrolü sonrasında hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 59’uncu dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. Penaltı atışında topun başına geçen Simon Banza topu ağlara gönderdi: 1-1. 61’inci dakikada ceza sahası içinde Simon Banza topla buluşacakken Çağlar Söyüncü’nün müdahalesinde yerde kaldı. VAR kontrolü sonrasında hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 67’nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Penaltı atışında topun başına geçen Simon Banza meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

75’inci dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun şutunda top ağlara gitti: 2-2. 90+7’nci dakikada En-Neysri’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. 90+12’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kostic’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Amrabat’ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-3. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dostluk yemeği yedi. Türkiye’nin en yaşlı gazisi Pirağa Uzun (97) protokol tribününde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile maç öncesinde tribünleri selamladı. HORON GÖSTERİSİ Maç başlamadan önce halk oyunları ekibi tarafından Papara Park’ta horon gösterisi yapıldı. Kadın grubunun kemençe eşliğinde horon gösteresi taraftarlardan alkış aldı. TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KAREOGRAFİ Trabzonspor maç öncesi tribünlerde koreografi gösterisi de gerçekleştirdi. Koreografinin ilk bölümünde, Trabzonspor’un efsaneleri yer alırken, "Umudun, cesaretin yolu daima onurlu, daima gururlu" pankartı da tribünde asıldı. Koreografinin ikinci bölümünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve Türk bayrağı yükseldi. Taraftarlar, "İlelebet izinde, ilelebet Cumhuriyet” pankartı açılan tribünde 10'uncu yıl marşını seslendirdi.

GÜNEŞ’TEN 2 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş 2-1 biten Göztepe karşılamasının ardından ilk 11’de 2 değişikliğe gitti. Denis Draguş ve Bardhi kadroda şans bulamazken bu oyuncuların yerine Denswil ve Nwakaeme ilk 11’de yer aldı. 3 İSİM SAKAT 3 İSİM KADRO DIŞI Sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı, Savic ve Serkan Asan kadroda yer almadı. Orsic, Draguş ve Enis Bardhi ise teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroya alınmadı. MAÇA YOĞUN İLGİ Trabzonsporlu taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünler tamamen doldu. Konuk ekip taraftarları alınan kararla birlikte maça alınmadı. Misafir takım taraftarları için ayrılan bölümde Trabzonspor taraftarları yer aldı.