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        Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı hakkında açıklama

        TRABZONSPOR, Anthony Nwakaeme'nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:45
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        Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'nin sakatlığı hakkında açıklama
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        TRABZONSPOR, Anthony Nwakaeme’nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.

        Bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme’nin yapılan kontrollerine ilişkin Trabzonspor Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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