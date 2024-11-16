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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:10
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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü. Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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