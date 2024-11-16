Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına U19 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü. Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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