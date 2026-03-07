Trabzonspor Basketbol Takımı, Royce Dewayne'nin sözleşmesini uzattı

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.'nin sözleşmesini uzattı.

        Giriş: 07.03.2026 - 16:04
        Bordo-mavili kulübün açıklamasında, Dewayne ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek "Birlikte yazacak daha çok hikayemiz var. Royce Dewayne Hamm Jr. iki yıl daha bizimle." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

