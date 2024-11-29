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        Trabzonspor ile Alanyaspor 17'nci randevuda

        TRABZONSPOR ile Alanyaspor Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın yapacakları maçla 17'nci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:30
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        Trabzonspor ile Alanyaspor 17'nci randevuda
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        TRABZONSPOR ile Alanyaspor Süper Lig’in 14’üncü haftasında yarın yapacakları maçla 17’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 16 maçta Trabzonspor’un 5, Alanyaspor’un 7 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen bordo-mavililer hem seriyi sürdürmek hem de Alanyaspor’a karşı şanssızlığını kırmak istiyor

        Trabzonspor Süper Lig’in 14’üncü haftasında yarın Alanyaspor’un konuğu olacak. Gain Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Süper Lig’de aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor 15 puanla 10’uncu sırada yer alıyor. Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen bordo-mavililer hem seriyi sürdürmek hem de Alanyaspor’a karşı şanssızlığını kırmak istiyor. Geride kalan haftalarda 11 puanla 16’ncı sırada yer alan Alanyaspor ise sahasında puan kaybetmek istemiyor.

        ALANYASPOR ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 16’sı Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 6, Alanyaspor’un 7 galibiyeti bulunurken 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Alanya’da oynadıkları maç ev sahibi takımın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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