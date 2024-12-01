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        Trabzonspor'da başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

        ,Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci günü oy verme işlemi ile başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:25
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        Trabzonspor'da başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı
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        ,Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci günü oy verme işlemi ile başladı.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağan seçimli genel kurulda, mevcut Başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak giriyor. 15 sandıkta saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimle Trabzonspor’un 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu belirlenecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek. Mevcut başkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın, konuşmasını seçim sonuçlarının ardından yapacağı ifade edildi. Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilecek Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

        Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

        Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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