Trabzonspor'da başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

,Trabzonspor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci günü oy verme işlemi ile başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağan seçimli genel kurulda, mevcut Başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak giriyor. 15 sandıkta saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimle Trabzonspor’un 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu belirlenecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek. Mevcut başkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın, konuşmasını seçim sonuçlarının ardından yapacağı ifade edildi. Bordo-mavili kulüpte ikinci kez başkanlık görevine getirilecek Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: