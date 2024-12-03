Trabzonspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürdü

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından, pas çalışması ve geçişli rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün saat 12.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.

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