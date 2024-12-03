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        Trabzonspor'un yeni yönetiminde görev dağılımı

        Trabzonspor'da hafta sonu gerçekleştirilen genel kurul sonrası yeni yönetimde görev dağılımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:00
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        Trabzonspor'un yeni yönetiminde görev dağılımı
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        Trabzonspor’da hafta sonu gerçekleştirilen genel kurul sonrası yeni yönetimde görev dağılımı gerçekleştirildi.

        Trabzonspor’un hafta sonu gerçekleştirilen genel kurul sonrası yeni yönetimde görev dağılımı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada yeni görev dağılımı şu şekilde:

        "Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Sponsorluk ve İş Geliştirme Sorumlusu Serkan Kılıç, Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Sorumlusu Nevzat Kaya, Başkan Yardımcısı Yatırım Ve Proje Sorumlusu Taner Fikret Saral, Başkan Yardımcısı Hukuk İşleri Sorumlusu Kemal Ertürk, Genel Sekreter Sami Karaman, Başkan Yardımcısı Derviş Köz, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Başkan Yardımcısı Murat İskender, Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Tesisler ve İnşaatlar Sorumlusu Coşkun Öztürk, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Gözde Atasoy, Amatör Branşlar Sorumlusu Semih Hekimoğlu, İdari İşler Sorumlusu Hüseyin Ekşi, U19 Takım Sorumlusu Ali Beyazlı, TS Club Sorumlusu Fatih Solak, TS Club Yurt Dışı Tanıtım Pazarlama İmdat Yılmaz, İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler Serkan Neşat Soylu, İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler Rıfat Çebi, İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler Mustafa Cem Aşık"

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