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        Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor

        SÜPER Lig'in 15'inci haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:15
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        Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor
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        SÜPER Lig’in 15’inci haftasında sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’da kan kaybı sürüyor. İlk yarının bitimine 4 hafta kala zirveden iyice uzaklaşan Karadeniz ekibi henüz 2 maç üst üste kazanamazken, deplasman galibiyeti de bulunmuyor.

        Süper Lig’in 15’inci haftasında sahasında mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Kasımpaşa maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor’da hayal kırıklığı yaşanıyor. Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen bordo-mavililerde kan kaybı sürerken zirve yarışından da iyice uzaklaşmış oldu.

        Geride kalan haftalarda henüz deplasman galibiyeti bulunmayan ve üst üste iki maç kazanamayan bordo-mavililer Süper Lig tarihinde 14’üncü maçlar itibariyle en az puan topladığı 3 sezondan birini yaşıyor (2007-2008, 2006-2007). Ayrıca Süper Lig’in son 4 haftasında henüz galibiyeti de bulunmayan Karadeniz ekibi, 16 puanla 12’nci sırada yer alıyor. Ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını da hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en yüksek yüzdeyle orta yaptıran takım konumunda. (yüzde 30.4).

        KASIMPAŞA İLE 9’UNCU BERABERLİK

        Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda önce beraberliği sağlamasına ve daha sonra önce geçmesine rağmen bunu koruyamadı. Sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi sahasında 2 puan kaybetmiş oldu. Dün oynanan maç sonunda iki takımın süper ligde bugüne kadar oynadıkları 31 maç sonunda 9’uncu ve en gollü beraberliği yaşamış oldu. Trabzonspor’da kötü gidişata dur demek isteyen tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ise kariyerinde Kasımpaşa’ya rakip olduğu 5'nci Süper Lig maçında ilk kez puan kaybetti. (4 galibiyet 1 beraberlik)

        YEREL BASIN BAŞLIKLARI

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor’un 3 puan kazanamadığı haftada alınan sonucu farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Bu takım kimi yenecek

        Taka: Fırtına’dan eser yok

        Karadeniz: Doktor yetiş, hastayı kaybediyoruz

        Ekspres: Bu bir kabus olmalı

        Günebakış: Trabzon’u ne hallere düşürdünüz, UTANIN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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