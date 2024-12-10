Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00’da yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.