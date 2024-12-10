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        Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:05 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:10
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        Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00’da yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

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