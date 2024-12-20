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        TÜ kavşağında trafik sorunu çözüldü

        ULAŞTIRMAve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi (TÜ), Söğütlü Kavşağı'nda oluşan trafik sorununu çözmek için başlattıkları çalışmaların tamamlandığını, böylece trafik sorununun çözüldüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:35
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        TÜ kavşağında trafik sorunu çözüldü
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        ULAŞTIRMAve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi (TÜ), Söğütlü Kavşağı'nda oluşan trafik sorununu çözmek için başlattıkları çalışmaların tamamlandığını, böylece trafik sorununun çözüldüğünü bildirdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi (Söğütlü) Kavşağı'nda yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi (Söğütlü) Kavşağı'nda mevcutta bulunan dönel dairesel kavşağın depolama alanının yetersiz olması nedeniyle trafik sıkışıklığı oluşturduğunu belirterek, "Mevcut kavşak Karadeniz Sahil Yolu'nda da yığılmalara ve trafiğe neden oluyordu. Bu kapsamda Trabzon Üniversitesi (Söğütlü) Kavşağı'nda başlattığımız düzenleme çalışmalarını tamamlayarak, bu güzergahta trafik sorununu çözdük" dedi.

        'KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA TRAFİK GÜVENLİĞİ VE AKIŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLADIK'

        Trabzon Üniversitesi (Söğütlü) Kavşağı'nda mevcut trafik talepleri, trafik hacimleri ve kapasite analizleri yapılarak istenen hizmet seviyesini sağlayacak koşullara göre yeni bir düzenleme yaptıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, "Hizmete aldığımız yeni kavşak modeli ile sürücüler Trabzon yönünden gelerek U dönüşü ile Trabzon Üniversitesine giriş yapıyor. Bu sayede Söğütlü Mahallesine devam edecek araçlar için oluşturulan yan yol ile depolama alanını da yaklaşık 5 kat artırmış olduk. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan araç birikmelerini önleyerek trafik güvenliği ve akış sürekliliğini sağladık" açıklamasında bulundu.

        6 GÜN İÇİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

        Bakan Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi (Söğütlü) Kavşağı'nda başlatılan çalışmaları 6 gün gibi kısa bir sürede bitirdiklerini vurgulayarak, "Kavşağımızı hizmete aldıktan sonra Trabzon Üniversitesi (Söğütlü) Kavşağı'nda trafik akışında ve emniyetinde istenen performansı sağladık" dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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