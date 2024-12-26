Karadeniz'de, Trabzon sağlık turizmi ile öne çıkıyor

TRABZON'da sağlık turizmi kapsamında kamu ve özel hastanelerde devreye alınan 'uluslararası hasta birimleri’ ve artırılan 'charter' uçak seferlerinin katkısıyla, tedavi gören yabancı hasta sayısı, geçen yıla oranla artarak 32 bin kişiye ulaştı. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “Şehri en çok Gürcistan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Azerbaycan ülkelerinden gelen hastalar, daha çok nöroloji, ortopedi, çocuk ve kadın doğum bölümlerini tercih ediyor” dedi.

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerle döviz geliri elde eden Doğu Karadeniz’de, sağlık turizmi kapsamında da çalışmalar sürdürülüyor; kamunun yanı sıra özel hastanelerde devreye alınan 'uluslararası hasta birimleri’ sayısı artırılıyor. Kentteki 6 kamu hastanesi, 4 özel hastane, 1 tıp fakültesi, 4 acente ve özel klinikler ile gün geçtikçe değer kazanan sağlık turizmi hizmetleri yürütülüyor. Son yıllarda sayısı artırılan 'charter' uçak seferlerinin de katkısıyla kentte tedavi gören yabancı hasta sayısı, geçen yıla oranla artarak 32 bin kişiye ulaştı. Bu sayıya ek olarak tatil sırasında rahatsızlanıp, hastaneleri tercih eden 11 bin 133 turist de sağlık turizminden faydalandı. Kente en fazla Gürcistan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Azerbaycan ülkelerinden gelen hastalar, en çok nöroloji, ortopedi, çocuk ve kadın doğum bölümlerine başvurdu.

‘ŞEHRİMİZ TERCİH EDİLEN BİR İL DURUMUNDA’ Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sağlık turizminde gittikçe artan bir oran görüldüğünü kaydederek, “Trabzon'daki sağlık turizmini değerlendirdiğimizde; kamu hastanelerimizde yüzde 15 artış, karşımıza çıkmakta. Özel hastane ve fakülte bazında baktığımızda yüzde 30’a yakın bir artış görmekteyiz. Şehrimiz sağlık turizmi açısından talep gören, tercih edilen bir il durumuna ve sağlık tesisleri durumuna gelmiş görünüyor. Gürcistan yakın komşumuz ve bizim için gerçekten sağlık turizmi açısından çok önemli. Başlatılan direk Tiflis uçuşlarının da giderek artan oranda yansıyacağını umut ediyoruz. Gürcistan’ın yanı sıra Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Kuveyt ülkeleri de ilimizi tercih eder durumda. Gittikçe artan bir sayı görmekteyiz. Rusya, Almanya ve Ukrayna’dan da turistler gelmekte” dedi.

‘BİZİM İÇİN İYİ BİR RAKAM’ Yabancıların en çok nöroloji polikliniğine başvurduğunu aktaran Usta, “Gelen turistler daha çok nöroloji, ortopedi, çocuk ve kadın doğum bölümlerini tercih ediyor. Tüm rakamları ortaya koyduğumuzda yaklaşık 32 bin kişi, 11 aylık süreçte ilimizi tercih etmiş durumda. Bunun yanında ‘turistin sağlığı’ dediğimiz; geldiğinde, gezerken rahatsızlandığında hastaneleri tercih eden bir kitlemiz de var. Bunlarda yaklaşık 11 bin 133 kişi ediyor. Bizim için iyi bir rakam. Yüzde 60’ı kamuyu tercih etmekte. Acil ve diğer hizmetlerden istifade etmekteler” diye konuştu.

‘ORANIN ARTMASINI ÖNGÖRÜYORUZ' 2025 yılında rakamların daha fazla artacağını öngördüğünü belirten Usta, “Kendi içimizdeki eğitimlerle birlikte hizmeti veren kişilerin uygun koşullara gelmesini de sağlamaya çalışıyoruz. Türk vatandaşlarımızın aldığı poliklinik hizmetlerinin de aksamadan yürütülmesi için belli mekanlar oluşturmuş oluyoruz. Gittikçe daha adapte olarak gelen turistin ve kendi vatandaşımızın memnuniyeti hesap ederek ilerliyoruz. Yüzde 15 kamuda yüzde 30 özelde artan oranların 2025 yılında daha da artmasını öngörüyoruz. Sağlık sistemimiz, hizmet veren hekimlerimiz ve diğer bölümlerde hizmet veren personelimiz buna daha çok alışmaya başladılar. Rakamlar kendiliğinden artıyor zaten” dedi.