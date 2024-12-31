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        Trabzon'da yasal boy sınırı altında avlanan 11 ton hamsiye el konuldu

        TRABZON İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kontrol Ekipleri'nce yapılan denetim faaliyetlerinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 11 ton hamsiye el konulduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 20:29 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:30
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        Trabzon'da yasal boy sınırı altında avlanan 11 ton hamsiye el konuldu
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        TRABZON İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kontrol Ekipleri’nce yapılan denetim faaliyetlerinde yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 11 ton hamsiye el konulduğunu açıkladı.

        Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Kontrol ekiplerince denizde ve karada balık çıkarma noktalarında müşterek denetim ve kontrol yapıldı. Kontrollerde yasal boy sınırının altında avlanan 11 ton hamsiye el konuldu. Denetimler sonucunda, yasağa uymayanlara idari para cezası kesilirken, el konulan balığın kamu mülkiyetine geçirilmesi kararlaştırıldı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “İl ve İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim Ekipleri; denizde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergâhlarında, toptancı hali ve perakende satış yerlerinde olmak üzere Trabzon genelinde su ürünleri avcılığı ile ilgili kontrol ve denetimler yoğunlaştırılmış bir şekilde devam etmektedir” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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