Güvenlik görevlisinin süslü aracında yayla esintileri

SelçukBAŞAR-Efnan DEMİREREN/TONYA (Trabzon)- TRABZON’un Tonya ilçesinde özel güvenlik görevlisi Ali Yavuz İnce (38), yayla ve çiçek tutkusunu yapay çiçeklerle süslediği otomobilinde yaşatıyor. Gündelik yaşamında sadeliğe yer vermeyen İnce’nin çiçeklerle dolu renkli aracı, ilgi odağı oluyor. Hayalini aracında yaşattığını belirten İnce, “Yayla güzelliklerini aracım ve evime taşıdım. Bu bir takıntı değil, çiçekleri ve süsü çok seviyorum" dedi.

Tonya Devlet Hastanesi’nde 12 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Yavuz İnce, yayla, çiçek ve süs tutkusunu hayatının her alanına yansıtıyor. Yayla güzelliklerinden ilham alan İnce, çiçek tutkusunu yapay çiçeklerle süslediği otomobilinde yaşatıyor. Otomobilini, Karadeniz yöresine ait Keşan örtüleri, bel kuşakları, çiçekler ve renkli kurdelelerle süsleyen İnce, evinde ise antika bakraçlar ve tepsileri sergiliyor. Gündelik yaşamında sadeliğe yer vermeyen İnce’nin çiçeklerle dolu renkli aracının yanı sıra yöresel süslü motiflerle donattığı evi ilgi odağı oluyor. İnce, kendi emeğiyle süslediği aracını evlendiğinde ise eşine hediye etmeyi planlıyor.

‘EŞİME ARMAĞAN EDECEĞİM’ Çiçekleri çok sevdiğini anlatan İnce, “Sade şeyleri değil, çiçek ve gülleri sevdiğim için evimi ve arabamı çiçeklerle donattım. Yayla güzelliklerini arabama ve evime taşıdım; bu benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Çok memnunum. Kadınlar çok değerli. Evlenmeyi düşünüyorum, hayırlı birini bulursam arabamı, eşime armağan edeceğim. Ben de başka araba alacağım” dedi.

‘BU ARAÇ ÇOK ZAMANIMI ALDI' Aracı süslemesinin çok zamanını aldığını söyleyen Ali Yavuz İnce, "Bu bir takıntı değil, çiçekleri ve süsü çok seviyorum. Arabanın içinde bel kuşakları, güller, fotoğraflarım ve renkli kurdeleler var. Hayatımda ilk kez fotoğraf çekilip, çerçeveletilip koltuğa koydum. Bu araç çok zamanımı aldı, çok uğraştım. Gece gündüz kendim süslendim. Çevredekiler ‘Benim arabamı da yap, seninki çok güzel oldu’ diyor. Herkes tarafından beğenildi. Başka bir araç alırsam da yine aynı süslemeleri ona da yapacağım” diye konuştu.