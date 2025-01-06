Doğu Karadeniz'de ihracatta yüzde 27 artış

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinde 2024'te yapılan ihracatın 1 milyar 752 milyon 344 bin 554 dolara ulaştığını belirterek, “Bölge ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 27 artış yaşanmıştır” dedi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamayla, Doğu Karadeniz’deki ihracat verilerine ilişkin bilgiler verdi. Gürdoğan, “Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2024 yılında 1 milyar 752 milyon 344 bin 554 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, bölge ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 27 artış yaşanmıştır. 2024 yılında Doğu Karadeniz Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 1 milyar 355 milyon 666 bin doları Trabzon’dan, 238 milyon 825 bin doları Rize’den, 79 milyon 613 bin doları Artvin’den ve 78 milyon 240 bin doları ise Gümüşhane’den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 27, Rize’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 18, Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 20, Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 62 oranında artış yaşanmıştır” dedi.

FINDIK ZİRVEDE Gürdoğan, 1 yılda en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin 836 milyon 600 bin dolar ile fındık, 254 milyon 690 bin dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 204 milyon 627 bin dolar ile maden ve metaller, 181 milyon 568 bin dolar ile yaş meyve sebze, 41 milyon 107 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralandığını söyledi. EN FAZLA İHRACAT RUSYA’YA