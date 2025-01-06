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        İş yerinde tabancayla vurulan oto tamircisi yaralandı

        TRABZON'da husumetli olduğu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:10
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        İş yerinde tabancayla vurulan oto tamircisi yaralandı
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        TRABZON’da husumetli olduğu E.D. (40) tarafından iş yerinde tabancayla vurulan oto tamircisi Adem Güler (39) yaralandı. Kaçan E.D., yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Sanayi Mahallesi İpekyolu Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. E.D., (40) aralarında husumet olduğu öne sürülen oto tamircisi Adem Güler'in iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, E.D., belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek Adem Güler’i kasık ve ayağından yaraladı. E.D. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Güler, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Güler’in tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan şüpheli E.D., de kısa süre sonra Çukurçayır Mahallesi’nde suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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