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        Karadeniz'de fındık ihracatında artış

        DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, fındık ihracat sezonunun, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 324 bin 438 tona ulaşarak, karşılığında 2 milyar 638 milyon 359 bin dolar döviz girdisi sağlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:21 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:25
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        Karadeniz'de fındık ihracatında artış
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        DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, fındık ihracat sezonunun, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 324 bin 438 tona ulaşarak, karşılığında 2 milyar 638 milyon 359 bin dolar döviz girdisi sağlandığını duyurdu. Arslantürk, ihracat gerçekleşmelerinin bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında miktarda yüzde 14, değerde ise yüzde 42 oranında artış yaşandığını da belirtti.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, yazılı açıklamasında, 12 aylık dönemde Türkiye'den 127 farklı ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade etti. Eylül ayında başlayan fındık ihraç sezonunun da çok iyi bir açılış yaptığına değinen Arslantürk, fındık ihraç sezonunun ilk 4 ayında 135 bin 160 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 95 milyon 241 bin dolar tutarında döviz girdisi sağlandığını, gerçekleştirilen ihracatta; önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında miktar bazında yüzde 18 değer bazında ise yüzde 36 oranında bir artış yaşandığını belirtti.

        FINDIK İHRACATINDA TRABZON ZİRVEDE

        Fındık ihracatı hakkında bilgi veren Arslantürk, 2024 yılının 12 aylık döneminde Trabzon'dan yapılan 95 bin 870 ton fındık ihracatı karşılığında 836 milyon 599 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında miktarda yüzde 17, değerde ise yüzde 58 oranında artış yaşandığını aktardı. Fındık ihracatında Trabzon ilinin 1'inci sırada yer aldığını kaydeden Arslantürk, 12 aylık dönemde toplam fındık ihracatının yüzde 32’lik kısmının tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

        GEÇEN SENEYE ORANLA 2 KATINA ÇIKMIŞ

        2024-2025 ihraç sezonunun ilk 4 ayında ise 36 bin 779 ton karşılığı 328 milyon 810 bin dolarlık ihracat yapıldığını ve önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 53, değerde ise yüzde 98 oranında artış yaşandığını ifade eden Arslantürk, "Bu büyük başarıya imza atarak ülkemize kazandırdıkları dövizi geçen seneye oranla neredeyse 2 katına çıkaran fındık ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi gönülden tebrik ederiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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