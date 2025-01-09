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        Trabzonspor'a kupa morali

        TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek, ligde aradığı morali kupada buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:25
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        Trabzonspor'a kupa morali
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        TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek, ligde aradığı morali kupada buldu.

        Süper Lig’de ilk yarıda bir türlü istenen performansı sergileyemeyen ve alt sıralara demirleyen Trabzonspor’da kupa serüvenine galibiyetle başlanması moral oldu. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, bu galibiyetle rahat nefes aldı.

        Süper Lig’in 19’uncu hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibinde, alınan galibiyetle yüzler güldü. Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda kalan maçlarını İskenderunspor ve Rizespor ile yapacak.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan kentte yayın yapan yerel basın, bordo-mavili takımın Kupa’da aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Sonnokta: Fırtına Kupada güldü

        Günebakış: Trabzon’a Kupa morali

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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