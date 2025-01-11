Trabzonspor'dan Arif Boşluk'un sakatlığı hakkında açıklama

“Futbol A takımımızın antrenmanı sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Arif Boşluk’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, şu açıklamayı yaptı:

Trabzonspor’un genç oyuncu Arif Boşluk’un sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında ağrı hisseden Arif Boşluk’un sağ bacak bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

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