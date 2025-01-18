TIR'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü; kaza kamerada
TRABZON'unAkçaabat ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobile çarptığı kazada sürücü yaralandı.
TRABZON'unAkçaabat ilçesinde TIR'ın çarptığı otomobile çarptığı kazada sürücü yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ş. yönetimindeki 55 APB 501 plakalı TIR, Alaattin K. idaresindeki 34 UNF 37 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, refüje çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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