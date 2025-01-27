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        Ertuğrul Doğan: Tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçteyiz

        TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Kulübümüzün geleceğini şekillendirecek tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçteyiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:38 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:40
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        Ertuğrul Doğan: Tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçteyiz
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        TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, “Kulübümüzün geleceğini şekillendirecek tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon ziyareti sırasında kulübümüz adına alınan kararlar, hem bugünümüzü hem de yarınımızı aydınlatacak niteliktedir” dedi.

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dergisinin 225’inci sayısına açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan “Kulübümüzün geleceğini şekillendirecek tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon ziyareti sırasında kulübümüz adına alınan kararlar, hem bugünümüzü hem de yarınımızı aydınlatacak niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi içindeki Papara Park Stadyumu’nun kulübümüze tahsis edilmesi, yalnızca futbol değil aynı zamanda ekonomik kalkınma merkezi olarak hizmet vermesini sağlayacaktır. Bu tahsis, stadyum altındaki iş yerlerinin kulüp tarafından işletilmesiyle ciddi bir gelir kaynağına dönüşecektir” diye konuştu.

        ÖRNEK MODEL OLACAK

        Kulüp yatırımları ve ekonomik duruma dair mesajlar veren Doğan, “Trabzonspor, saha içindeki başarılarının yanı sıra ekonomik sürdürülebilirlik açısından da örnek bir model oluşturacaktır. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Akyazı’daki 177 dönümlük arazinin kulübümüze kazandırılması için çalışmaların başlatılması, Trabzonspor’un geleceğe daha güçlü yürüyebilmesi adına bir başka değerli adım oldu. İstanbul’daki arazi konusundaki gelişmeler de heyecan verici ve Trabzonspor’un yalnızca Karadeniz’in değil, ülke genelinde bir güç merkezi olma vizyonunu pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.

        KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR

        Katkıları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Doğan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’a, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Bulut’a, TOKİ Başkanı Sayın Mustafa Levent Sungur’a, Trabzon milletvekillerimiz Sayın Adil Karaismailoğlu, Sayın Mustafa Şen, Sayın Yılmaz Büyükaydın ve Sayın Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç’e minnettarlığımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

        HEDEF TÜRKİYE KUPASI

        Trabzonspor’un ruhunu yalnızca mali başarılarla açıklamanın mümkün olmadığını söyleyen Başkan Doğan, alınan galibiyetlerin, takımın kararlılığını ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi. Doğan, “Bu şehir, bu kulüp, alın teriyle, azimle ve mücadele ruhuyla şekillendi. Sahada alınan her galibiyet, tribünlerdeki her tezahürat, bu büyük hikayenin parçasıdır. Türkiye Kupası’ndaki hedefimiz de işte bu hikayenin yeni bir sayfasını yazma fırsatıdır” şeklinde konuştu.

        ‘YENİ TAKVİYELERLE MÜCADELENİN SEVİYESİNİ DAHA YUKARI ÇIKARTACAĞIZ’

        Yapacakları yeni takviyelerle, sahadaki mücadelelerinin seviyesini daha da yukarı çıkartacaklarını vurgulayan Doğan, “Bu süreçte futbolcularımızın sadece birer sporcu değil, Trabzonspor ruhunun taşıyıcıları olduğunu unutmamak gerekiyor. Tarihin bu dönüm noktasında, taraftarlarımızın desteği ve kulübümüzün kararlılığıyla sadece bugünü değil, yarınlarımızı da şekillendiriyoruz. Trabzonspor, her zaman olduğu gibi, mücadele etmeyi, üretmeyi ve kazanmayı sürdürecektir” cümlelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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