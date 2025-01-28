Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Özel güvenlik görevlisinden maç sırasında futbol topuyla basketbol resitali

        TRABZON'da özel güvenlik görevlisi Emre Günaydın, futbol topunu, basketbolcular gibi parmaklarında uzun süreli döndürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel güvenlik görevlisinden maç sırasında futbol topuyla basketbol resitali
        ABONE OL

        TRABZON’da özel güvenlik görevlisi Emre Günaydın, futbol topunu, basketbolcular gibi parmaklarında uzun süreli döndürüyor. Görev aldığı Trabzonspor-Sivasspor maçında yanına gelen futbol topuyla yaptığı resitalle izleyenlerin beğenisini toplayan Günaydın, “Lisede basketbol takımında oynadım; o dönemden kalma bir alışkanlık. Bu hareketleri fırsat buldukça tekrar ediyorum” dedi.

        Trabzonspor’un Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında Sivasspor ile oynadığı maçın devre arasında özel güvenlik görevlisi Emre Günaydın’ın topla yaptığı hareketler, yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı. Maçı anlatan spikerin “Basketbol koçları bu abimizi bulun, son derece yetenekli bir abimiz” yorumunda bulunduğu Günaydın’ın; futbol topunu basketbolcular gibi parmaklarında kavis vererek döndürmesi, izleyenlerin beğenisi topladı.

        ‘KISA SÜRELİĞİNE BİR RESİTAL SERGİLEMEK İSTEDİM’

        Trabzon’da bir AVM’de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Emre Günaydın, sosyal medyada ilgiyle izlenilen o anları DHA’ya anlattı. Günaydın “O gün Sivasspor ile maçımız vardı. Devre arası olmuştu. Görüntünün alındığı an ile yayınlandığı an farklı zamanlardaydı. Devre arasında takımlar soyunma odasına gittiğinde top toplayıcı kardeşlerimiz topla oynuyordu. O sırada top bir anda benim yanıma düşünce ben de kısa süreliğine bir resital sergilemek istedim. Anlık olarak tamamen spontane gelişen bir olaydı, çok da uzun tutmadım” dedi.

        ‘SPİKER BİZİ ONERE ETTİ’

        Küçük yaştan beri sporun ve özellikle de futbolun içinde olduğunu anlatan Günaydın, topla yaptığı hareketin kameralara yansıyacağını hiç düşünmediğini söyledi. Günaydın, “Fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Lise yıllarında futbol takımında kalecilik yapmıştım. Lise üçüncü sınıfta ise basketbol takımında oynadım. Bu da o dönemden kalma bir alışkanlık. Bu hareketleri fırsat buldukça tekrar ediyorum, zaman zaman evde kızlarıma da yapıyorum. Sırtım zaten sahaya dönük görevimin bilincinde ve görevimi ifa ediyordum. Ancak o hareketin ardından ikinci yarı başladığında telefonuma mesajlar gelmeye başladı. Maçı anlatan spikerin o andaki sözleri bizi onore etti. Tabi ki çok da mutlu oldum. Beni aslında en çok mutlu eden de o görüntüleri kızlarıma gösterdiğimde onların yaşadığı mutluluktu. Onlar da defalarca o görüntüyü izleyerek mutlu oldular. Onlara da kalıcı bir hatıra bırakmak beni çok mutlu etmişti. Zaten bir babayı en çok ne mutlu edebilir ki bundan başka?” diye konuştu.

        ‘GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR HAREKET’

        Topla oynamayı sevdiğini dile getiren Emer Günaydın, “Bu spor dalıyla ilgilenmeyenler için gerçekten çok zor bir hareket. Zaten tırnak ile parmağa kavis verilerek yapılan bir hareket olduğu için özellikle de parmaktan parmağa geçişler zor oluyor. Bu hareketleri yapmak isteyenlerin hem o spor dalına meraklı olması hem de sürekli yapmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Emre Günaydın’ın topu döndürmesi

        - Sosyal medyada ilgi çeken görüntü

        - Stadyumda görev anlarından görseller

        - Röportaj

        - Detaylar

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        "Suriye ile ticaretimiz 25 günde 219 milyon dolara yükseldi"
        "Suriye ile ticaretimiz 25 günde 219 milyon dolara yükseldi"
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları

        Benzer Haberler

        Çocukluk yaşlarında başladığı ot süpürge üretimini yarım asırdır sürdürüyor
        Çocukluk yaşlarında başladığı ot süpürge üretimini yarım asırdır sürdürüyor
        Trabzonsporlu Trezeguet, Al Ahly'ye transfer oldu
        Trabzonsporlu Trezeguet, Al Ahly'ye transfer oldu
        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, değerlendirme toplantısı yaptı:
        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, değerlendirme toplantısı yaptı:
        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan...
        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 100 liradan...
        Asırlık çınar "Çepni nine" torunlarının torunlarıyla anılar biriktiriyor
        Asırlık çınar "Çepni nine" torunlarının torunlarıyla anılar biriktiriyor
        Ertuğrul Doğan: Tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçteyiz
        Ertuğrul Doğan: Tarihi adımların müjdesiyle dolu bir dönemeçteyiz