Özel güvenlik görevlisinden maç sırasında futbol topuyla basketbol resitali

TRABZON’da özel güvenlik görevlisi Emre Günaydın, futbol topunu, basketbolcular gibi parmaklarında uzun süreli döndürüyor. Görev aldığı Trabzonspor-Sivasspor maçında yanına gelen futbol topuyla yaptığı resitalle izleyenlerin beğenisini toplayan Günaydın, “Lisede basketbol takımında oynadım; o dönemden kalma bir alışkanlık. Bu hareketleri fırsat buldukça tekrar ediyorum” dedi.

Trabzonspor’un Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında Sivasspor ile oynadığı maçın devre arasında özel güvenlik görevlisi Emre Günaydın’ın topla yaptığı hareketler, yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı. Maçı anlatan spikerin “Basketbol koçları bu abimizi bulun, son derece yetenekli bir abimiz” yorumunda bulunduğu Günaydın’ın; futbol topunu basketbolcular gibi parmaklarında kavis vererek döndürmesi, izleyenlerin beğenisi topladı.

‘KISA SÜRELİĞİNE BİR RESİTAL SERGİLEMEK İSTEDİM’

Trabzon’da bir AVM’de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Emre Günaydın, sosyal medyada ilgiyle izlenilen o anları DHA’ya anlattı. Günaydın “O gün Sivasspor ile maçımız vardı. Devre arası olmuştu. Görüntünün alındığı an ile yayınlandığı an farklı zamanlardaydı. Devre arasında takımlar soyunma odasına gittiğinde top toplayıcı kardeşlerimiz topla oynuyordu. O sırada top bir anda benim yanıma düşünce ben de kısa süreliğine bir resital sergilemek istedim. Anlık olarak tamamen spontane gelişen bir olaydı, çok da uzun tutmadım” dedi.

‘SPİKER BİZİ ONERE ETTİ’

Küçük yaştan beri sporun ve özellikle de futbolun içinde olduğunu anlatan Günaydın, topla yaptığı hareketin kameralara yansıyacağını hiç düşünmediğini söyledi. Günaydın, “Fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Lise yıllarında futbol takımında kalecilik yapmıştım. Lise üçüncü sınıfta ise basketbol takımında oynadım. Bu da o dönemden kalma bir alışkanlık. Bu hareketleri fırsat buldukça tekrar ediyorum, zaman zaman evde kızlarıma da yapıyorum. Sırtım zaten sahaya dönük görevimin bilincinde ve görevimi ifa ediyordum. Ancak o hareketin ardından ikinci yarı başladığında telefonuma mesajlar gelmeye başladı. Maçı anlatan spikerin o andaki sözleri bizi onore etti. Tabi ki çok da mutlu oldum. Beni aslında en çok mutlu eden de o görüntüleri kızlarıma gösterdiğimde onların yaşadığı mutluluktu. Onlar da defalarca o görüntüyü izleyerek mutlu oldular. Onlara da kalıcı bir hatıra bırakmak beni çok mutlu etmişti. Zaten bir babayı en çok ne mutlu edebilir ki bundan başka?” diye konuştu.