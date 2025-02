Stefan Savic: Kupada iddialıyız

TRABZONSPOR’un tecrübeli savunma oyuncusu Stefan Savic, "Bizim için düzensiz bir sezondu. İstediğimiz gibi başlayamadık. Sonrasında biraz daha toparlandığımızı düşünüyorum. İşler bizim adımıza daha iyiye gidiyor. Ligin ilk yarısı istediğimiz gibi değildi. Ancak kupada iddialıyız. Ligde puan sıralamasında daha iyiye gitmeye çalışıyoruz" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Stefan Savic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlamadıklarını ancak daha sonra oyun üstünlüğünü kurduklarını ifade eden Savic, “Zor bir maç oldu. Bugün iyi organize olmuş bir takıma karşı oynadık. Özellikle ilk 15-20 dakika belki bizden daha iyi başladılar. Belki biz istediğimiz başlangıcı yapamadık ama 20 dakikanın sonrasında istediğimiz oyunu üstünlüğü kurabildik diye düşünüyorum. Dönmekten dolayı mutluyum. Buraya futbol oynamaya, futbolun tadını çıkarmaya, takım için mücadele etmeye, elimden gelenin en iyisini yapmak için gelmiştim. Bunu yapmaya çalışmıştım ama maalesef bir sakatlık sebebiyle ara vermek zorunda kalmıştım. Dönmek benim için çok önemliydi. Şu an hem takımın form durumu, hem kendi fiziksel durumum, hem de performansım adına mutlu olduğumu ifade edebilirim. Bizim yapmaya çalıştığımız; her maç, her gün Trabzonspor’u daha yukarılara, hak ettiği yerlere taşıyabilmek. Şu anda iyi de gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İYİYE GİTMELERİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUM’

Stefan Savic, savunma pozisyonunda oynayan arkadaşlarına tecrübelerini aktardığını kaydederek, “İlk geldiğim anlarda Denswil ile oynuyordum. Kendisi gayet iyi bir oyuncu. Daha önce şampiyonluk yaşamış, önemli maçlar mücadeleler ortaya koymuş bir oyuncu. Bu konuda kendisine olan saygımızı ifade etmem gerekiyor. Ama şu an Batagov ile beraber oynuyorum. Batagov’u ilk gördüğümde çok yetenekli, kaliteli bir oyuncu olarak görmüştüm. Trabzonspor’a çok büyük mutluluklar yaşatabilecek bir oyuncu olduğu görebiliyorum. Tecrübeli bir oyuncu olarak özellikle savunma pozisyonunda oynayan arkadaşlarım ile tecrübelerimi paylaşarak, belki onlara yardımcı olarak daha iyiye gitmelerini sağlamaya çalışıyorum” diye konuştu.