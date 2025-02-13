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        Trabzonspor'da sakatlıklarda son durum

        TRABZONSPOR'daAnthony Nwakaeme'nin, Eyüpspor ile oynanan maçta sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ifade edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:55 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:00
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        Trabzonspor'da sakatlıklarda son durum
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        TRABZONSPOR’daAnthony Nwakaeme’nin, Eyüpspor ile oynanan maçta sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edildiği ifade edildi. Sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Okay Yokuşlu’nun çalışmalara başlayıp, Beşiktaş maçı kafilesinde yer alacağı öğrenilirken, Draguş’un ise sahalara dönüşü ise belirsizliğini koruyor.

        Ara transfer döneminde 4 yeni oyuncuyu bünyesine katıp, 9 oyuncuyla yolların ayrıldığı Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme’nin, Eyüpspor ile oynanan maçta sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edildi. Tedavisine başlandığı ifade edilen tecrübeli oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

        OKAY DÖNÜYOR, DRAGUŞ BELİRSİZ

        Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maçları dönüşünde sakatlık tespit edilen ve tedavisi devam eden Okay Yokuşlu’nun İda takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun hafta sonu deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçı kafilesinde yer alabileceği ifade edilirken, Süper Lig’in 16’ncı haftasında Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanıp, tedavisi süren Draguş’un ise sahalara dönüşü belirsizliğini koruyor.

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