Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-2

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 69 Okay Yokuşlu), Batahov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Dk. 80 Hüseyin Türkmen), Lundstram, Visca (Dk. 87 Arif Boşluk, Zubkov, Sikan (Dk. 80 Cham), Banza (Dk. 69 Banza)

GAZİANTEP FK: Burak Bozan, Sorescu, Viana, Arda Kızıldağ (Dk. 88 Kodro), Husic, Daubin (Dk. 25 Ogün Özçiçek), N’Diaye (Dk. 64 Semih Güler), Maxim, Kozlowski, Okereke (Dk. Lungoyi), Halil Dervişoğlu (Dk. 64 Boateng)

GOLLER: Dk. 45+2 ve Dk. 58 Banza, Dk. 45+6 Visca (Trabzonspor) Dk. 77 Semih Güler Dk. 85 Maxim (P) (Gaziantep FK)

Süper Lig’in 25'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup etti.

13’üncü dakikada Husic’in uzun pasında topla buluşan Sorescu, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Sorescu’nun aşırtma vuruşunda Uğurcan Çakır topu kurtardı.

20’nci dakikada Banza’nın pasında topla buluşan Lundstram, rakibi çalımlayarak ceza sahası dışında yaptığı vuruşu kaleci Burak Bozan kurtardı.

27’nci dakikada Visca’nın pasında topla buluşan Zubkov’un ceza sahası içinden yaptığı aşırtma vuruş kaleci Burak Bozan’da kaldı.

33’üncü dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ortasında ceza sahasında bulunan Sikan’ın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

45’inci dakikada Okereke’nin şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

45+2’nci dakikada Zubkov’un ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Batahov topu ceza sahası içine indirdi. Batagov’un indirdiği topla buluşan Banza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45+6’ncı dakikada Zubkov’un pas olarak kullandığı serbest atışta ceza sahası dışında bulunan Visca sert bir vuruş yaptı. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Trabzonspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

53’üncü dakikada Ogün Özçiçek’in pasında topla buluşan Okere’nin yakın mesafeden vuruşunda top Uğurcan Çakır’da kaldı.

58’inci dakikada topla ceza sahasına giren Visca’nın pasında topa dokunan Banza, topu ağlara gönderdi: 3-0.

72’nci dakikada Ogün Özçiçek’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kozlowski’nin şutu Uğurcan Çakır’ın müdahalesiyle direkten döndü.

76’ncı dakikada Maxim’in pasında ceza sahasında topla buluşan Lungoyi’nin şutunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.

77’nci dakikada Sorescu’nun ortasında ceza sahası içinde bulunan Semih Güler, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1.

81’inci dakikada Visca’nın ortasında ceza sahası için bulunan Enis Destan’ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

84’üncü dakikada ceza sahası içine Lungoyi, Malheiro’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan bu müdahale sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

85’inci dakikada penaltı atışının başına geçen Maxim topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Karşılaşma Trabzonspor’un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

GÜNEŞ’TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasının ardından ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Beşiktaş maçında ilk 11’de başlayan Ozan Tufan ve Cham, Gaziantep FK karşısında yedek kulübesinde başladı. Güneş, bu oyuncuların yerine Lundstram ve Zubkov'a görev verdi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Draguş ve yeni transfer Folcarelli maç kadrosunda yer almadı.

MAÇ ÖNCESİ ZEMİN TEMİZLENDİ

Trabzon’da sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışının ardından Papara Park Stadyumu’nun zemini beyaza büründü. Yaklaşık 40 kişilik bir ekip tarafından zemin temizlenerek maça uygun hale getirilirdi.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzon’da devam eden olumsuz hava koşulları dolayısıyla taraftarlar maça ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük çoğunluğu boş kaldı. Konuk ekip Gaziantep FK’ya yaklaşık 150 kişilik bir taraftar grubu tribünden destek verdi.