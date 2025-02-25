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        Elektrik panosundaki patlama kamerada

        TRABZON'da arıza veren elektrik panosunda meydana gelen patlama ve çıkan yangın, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:20
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        Elektrik panosundaki patlama kamerada
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        TRABZON'da arıza veren elektrik panosunda meydana gelen patlama ve çıkan yangın, cep telefonuyla görüntülendi. Çevrede tedirginliğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kentin işlek noktalarından Uzun Sokak'ta elektrik panosunda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama oldu. Bir haftadır arıza verdiği iddia edilen elektrik panosu, patlamanın ardından çıkan yangında alev topuna dönüp tedirginliğe neden oldu. Çevredekiler durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin akımı kesmesinin ardından itfaiye erleri, elektrik panosuna müdahale etti. Patlama ve yangın anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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