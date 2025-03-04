Jandarma SAK Timi'nden Uzungöl'de buz altı dalış tatbikatı

TRABZON İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Uzungöl’de ‘İrtifa, Buz Altı ve Soğuk Su Dalışı’ tatbikatı gerçekleştirdi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Uzungöl’de zorlu kış şartlarında ‘İrtifa, Buz Altı ve Soğuk Su Dalışı’ tatbikatı yaptı. Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde gerçekleştirilen eğitim kapsamında, ekipler öncelikle buz tabakasını kırarak suya giriş noktaları oluşturdu. Ardından, özel ekipmanlarla donatılan dalgıçlar, kontrollü bir şekilde su altına indi. Dalışta SAK Timi, arama kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri zorlu koşullara karşı dayanıklılığı artırmayı amaçladı. Tim hem fiziksel dayanıklılıklarını test etti hem de olağanüstü durumlara karşı müdahale kabiliyetlerini geliştirdi.