Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında karşılaşacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30’da özel uçakla İstanbul'a gitti.

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