Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da beton yolda oluşan derin çatlaklar endişelendirdi

        TRABZON'da etkili olan sağanak sonrası beton yol ve çevresindeki istinat duvarında derin çatlaklar ve çökmeler oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da beton yolda oluşan derin çatlaklar endişelendirdi
        ABONE OL

        TRABZON’da etkili olan sağanak sonrası beton yol ve çevresindeki istinat duvarında derin çatlaklar ve çökmeler oluştu. Bölge halkı endişeye neden olan yol ve çevresinde önlem alınmasını istedi.

        Ortahisar ilçesinin Uğurlu Mahallesi’nde beton yol üzerinde 2 ay önce başlayan irili ufaklı çatlaklar, son günlerde etkisini sürdüren sağanak sonrası genişledi. Yolun birçok bölümünün yanı sıra çevresindeki istinat duvarında da oluşan çökme ve çatlaklar, mahalle halkında endişeye neden oldu.

        Uğurlu Mahallesi Muhtarı Bilal Kapucu, yağışların ardından kayma ve çökmelerin oluştuğunu ifade ederek “Bu bölgedeki vadide, üst kısımlardaki arazilerde önceden bağ, bahçe ve tarlalar vardı. O yıllarda insanlar tarlalarından çıkan taşları kanallara doldurur, yer altı su kanalları yaparlardı. Sonraki yıllarda fındıklar dikildi. Fındık dikiminden sonra, o suyu emen kanallar yok oldu. Yamaç bölgeler ve toprak kalınlığı yüksek aynı zamanda alt tabaka da sert değil. Yağmurlu havalarda da kaymalar ve çökmeler oluşuyor. Buradan geçen derenin debisi yüksek, yolun altı da boş, yol dar ve kenara ev yapılmış. Yolda bu hale gelmiş. Devletin tüm kurumlarınca buraya müdahale edilmesi lazım. AFAD bence buraya el atmalıdır” diye konuştu.

        ‘TEHLİKE ARZ EDİYOR’

        Şeref Birinci, çatlakların giderek büyüdüğünü belirterek, ”2 yıldır burada oturuyorum. 5-6 yıl önce de duvarlar yapıldı. Burada hiç çatlak yoktu. Yan tarafta bir göçme olmuştu, belediye oraya taş duvar ördükten sonra kayma olayı durdu. 3-4 ay önce kılcal çatlaklar şeklinde oluşmaya başladı. Sonra kılcal çatlaklar genişleyerek bu hale geldi. Bu yol köyün en fazla kullanılan yolu, servis araçları geçiyor. Alternatif yol yok. Sabah ve öğlen 3 servis, belediye araçları, çöp araçları ve vatandaşların sürekli kullandığı aktif bir yol. Tehlike arz ediliyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da kadro istikrarsızlığında sakatlık etkisi
        Trabzonspor'da kadro istikrarsızlığında sakatlık etkisi
        Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıy...
        Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıy...
        Trabzon'da KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince "sağlık farkındalı...
        Trabzon'da KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince "sağlık farkındalı...
        Karadeniz'de kar nedeniyle 977 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Karadeniz'de kar nedeniyle 977 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Of'ta öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutladı
        Of'ta öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutladı