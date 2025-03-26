Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da aracında silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı

        TRABZON'unTonya ilçesinde seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar Mehmet Özdemir yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:02 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da aracında silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
        ABONE OL

        TRABZON'unTonya ilçesinde seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar Mehmet Özdemir yaralandı.

        Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Kayacan Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Kayacan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir'i otomobiline kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlar aracın ön camına isabet ederken, muhtar Özdemir omuzundan yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunulan Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrası tedavisi süren Özdemir'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarmanın şüpheliyi bulmak çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı: İşte bu
        Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı: İşte bu
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan

        Benzer Haberler

        Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Cayrus, TTSO'yu ziyaret etti
        Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Cayrus, TTSO'yu ziyaret etti
        Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'dan lig ve kupa değerlendirmesi:
        Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan'dan lig ve kupa değerlendirmesi:
        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da öğrenciler hayalet ağlar ve deniz ekosistemi hakkında bilgilendi...
        Trabzon'da öğrenciler hayalet ağlar ve deniz ekosistemi hakkında bilgilendi...
        Trabzon'da minikler deniz ekosistemini keşfetti
        Trabzon'da minikler deniz ekosistemini keşfetti
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kadir Gecesi mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kadir Gecesi mesajı