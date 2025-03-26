Trabzon'da aracında silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Kayacan Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Kayacan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir'i otomobiline kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlar aracın ön camına isabet ederken, muhtar Özdemir omuzundan yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunulan Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sonrası tedavisi süren Özdemir'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarmanın şüpheliyi bulmak çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.