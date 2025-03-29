'Bayramlar, salgının işine gelen ortamlardır'

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayramda solunum yolu hastalıklarının yayılma riskine karşı uyarılarda bulunarak, "Sarılmak, kucaklaşmak yani doğrudan temas risklidir. Dikkatli olmakta fayda var. Mutlaka maske kullanılmalı ki, hastalık yayılmasın” dedi.

Ramazan Bayramı öncesi uzmanlar, solunum yolu hastalıklarının yayılma riskine karşı uyarılarda bulundu. Mevsim geçişine bağlı viral enfeksiyonların arttığını belirten uzmanlar, bayramlaşma sırasında önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayram ziyaretlerinde tedbirli olunması gerektiğini belirterek, “Bayram geliyor. Tabii ki, eşimiz dostumuz ve yakınlarımızla bayramlaşacağız. Büyüklerimiz sarılıp kucaklaşacağız fakat dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü mevsim dönümündeyiz ve buna bağlı olarak viral enfeksiyonlarda çok sayıda hasta ile karşılaşıyoruz. Şu anda influenza, parainfluenza, respiratuar sinsityal virüs (RSV), rinovirüsler, covid virüsleri bazen de ağır enfeksiyonlar şeklinde zatürre ve bronşit ile gelen hastalarımız oluyor. O bakımdan dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.