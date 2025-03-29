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        'Bayramlar, salgının işine gelen ortamlardır'

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:30
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        'Bayramlar, salgının işine gelen ortamlardır'
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        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayramda solunum yolu hastalıklarının yayılma riskine karşı uyarılarda bulunarak, "Sarılmak, kucaklaşmak yani doğrudan temas risklidir. Dikkatli olmakta fayda var. Mutlaka maske kullanılmalı ki, hastalık yayılmasın” dedi.

        Ramazan Bayramı öncesi uzmanlar, solunum yolu hastalıklarının yayılma riskine karşı uyarılarda bulundu. Mevsim geçişine bağlı viral enfeksiyonların arttığını belirten uzmanlar, bayramlaşma sırasında önlem alınması gerektiğini vurguladı.

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayram ziyaretlerinde tedbirli olunması gerektiğini belirterek, “Bayram geliyor. Tabii ki, eşimiz dostumuz ve yakınlarımızla bayramlaşacağız. Büyüklerimiz sarılıp kucaklaşacağız fakat dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü mevsim dönümündeyiz ve buna bağlı olarak viral enfeksiyonlarda çok sayıda hasta ile karşılaşıyoruz. Şu anda influenza, parainfluenza, respiratuar sinsityal virüs (RSV), rinovirüsler, covid virüsleri bazen de ağır enfeksiyonlar şeklinde zatürre ve bronşit ile gelen hastalarımız oluyor. O bakımdan dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.

        ‘DOĞRUDAN TEMAS RİSKLİDİR’

        Bayramların salgın hastalıkların yayılması için uygun ortamlar sunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Ateşi olan, öksüren, hapşıran, solunum yolu enfeksiyon belirtileri olan kişilerin başkalarına bulaştırmamak için dikkatli olmalarını öneriyorum. Havasız ve kapalı mekanlara gitmemelerini tavsiye ederim. Kendilerini biraz izole etsinler. Mutlaka maske kullanılmalı ki hastalık yayılmasın. Bayramlar, salgının işine gelen ortamlardır. Yaşlı ve kronik hastalığı olan, akciğer, kalp, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği onkoloji tedavisi gören hastalarımızın bu bayramlaşmalarda kendilerini korumaları çok önemli. Hasta ve ateşi olan kişilere çok yaklaşmamalarını tavsiye ederim. Sarılmak, kucaklaşmak yani doğrudan temas risklidir. Dikkatli olmakta fayda var” dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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