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        Trabzonspor evinde kazanamadı

        TRABZONSPOR sahasında Göztepe ile berabere kalırken, oynadığı futbolla da taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:50
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        Trabzonspor evinde kazanamadı
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        TRABZONSPOR sahasında Göztepe ile berabere kalırken, oynadığı futbolla da taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

        Karadeniz ekibi, bu beraberlikle puanını 36’ya çıkararak 9’uncu sıradaki yerini korudu.

        Bu sezon beklentilerine altında kalan ve geçtiğimiz haftalarda Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra Fatih Tekke ile anlaşan Trabzonspor yeni hocasıyla sahasındaki ilk maçında galibiyet elde edemedi. Bu sezon özellikle iç saha maçlarında daha başarılı bir performans gösteren bordo-mavililer, Göztepe karşısında 4’üncü beraberliğini yaşadı. (Beşiktaş, Kayseri, Kasımpaşa, Göztepe). Trabzonspor, sahasında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 13 deplasman maçında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi.

        TEK GOL ZUBKOV’DAN

        Trabzonspor’un Göztepe karşısındaki tek golü ise devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Ukraynalı oyuncu Oleksandır Zubkov’dan geldi. Zubkov, takımına beraberliği getiren golüyle de bordo-mavili formayla ilk golünü kaydetti. Trabzonspor, hafta içi oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Göztepe karşısında aldığı beraberliği manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Fırtına tat vermedi

        Taka: Buruk bayram

        Günebakış: Bu futbol ile maç mı kazanılır?

        Karadeniz: Özür dileriz Ahmet sana bayram hediyesi veremedik

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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