Trabzonspor evinde kazanamadı

TRABZONSPOR sahasında Göztepe ile berabere kalırken, oynadığı futbolla da taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

Karadeniz ekibi, bu beraberlikle puanını 36’ya çıkararak 9’uncu sıradaki yerini korudu.

Bu sezon beklentilerine altında kalan ve geçtiğimiz haftalarda Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra Fatih Tekke ile anlaşan Trabzonspor yeni hocasıyla sahasındaki ilk maçında galibiyet elde edemedi. Bu sezon özellikle iç saha maçlarında daha başarılı bir performans gösteren bordo-mavililer, Göztepe karşısında 4’üncü beraberliğini yaşadı. (Beşiktaş, Kayseri, Kasımpaşa, Göztepe). Trabzonspor, sahasında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 13 deplasman maçında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi.

TEK GOL ZUBKOV’DAN

Trabzonspor’un Göztepe karşısındaki tek golü ise devre arası transfer döneminde renklerine kattığı Ukraynalı oyuncu Oleksandır Zubkov’dan geldi. Zubkov, takımına beraberliği getiren golüyle de bordo-mavili formayla ilk golünü kaydetti. Trabzonspor, hafta içi oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.