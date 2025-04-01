Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin genel gidişatı çok iyi (2)

TGC'YİZİYARET ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen AK Parti Trabzon İl Başkanlığı bayramlaşma törenine katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Uraloğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni de (TGC) ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZ VAR'

Bakan Uraloğlu, dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bugün dünyanın birçok yerinde sıkıntılar var. Kuzeye baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı var. Bir an bitecekmiş gibi oldu sonra tekrar sıkıntılar oldu. Suriye'de çok uzun süren savaş sonrasında huzura giden bir yol var. Gazze ve Filistin var. Yaşadığımız bayram sevincini onlar yaşayamıyor. Bizler de o yüzden buruk yaşıyoruz. Aynı şekilde Doğu Türkistan, Myanmar var. Allah oralarda da bir sükun bulmayı nasip etsin. Bir ülkenin yönetimi gerçekten kıymetli. Bugün, Türkiye'de basiretli bir lider olmamış olsaydı, biraz önce saydığımı coğrafyada, 'Türkiye hangi durumda olurdu?' diye endişelenmemek elde değil. Bizim hedeflerimiz var. 'Türkiye yüzyılı' hedeflerimiz var. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden 1'i olmak gibi hedeflerimiz var" dedi.

'BİRÇOK ALANDA İLK 10'UN İÇERİSİNE GİRMİŞ DURUMDAYIZ' Türkiye'nin birçok alanda ilk 10’un içerisine olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bizim için kıymetli. Asla yeterli değil. Kendi vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için bunu istiyoruz. Bizden umut bekleyen, medet uman mazlum coğrafyalara, daha iyi yardım edebilmemiz için çok daha iyi çalışmamız ve gelişmemiz gerekir. Son birkaç yıldır olan olaylarda Türkiye'nin duruşunun, muhataplarımızın bize bakışını değiştirdiğini söyleyebilirim. Gurur verici bir durum" diye konuştu. 'KARADENİZ'E DE DEMİR YOLUNU BAĞLAMIŞ OLACAĞIZ' Samsun-Sarp demir yolu projesine ilişkin bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "Ankara'dan hızlı treni Sivas'a ulaştırmıştık. 'Sivas'a niye hızlı tren yapıyorsunuz' diyen siyasetçilerimiz de olmuştu. Şu anda Sivas trenlerinde günler sonrası bile bilet bulmakta zorlanıyorsunuz. Bir kere Kırıkkale'den hızlı treni Karadeniz'e doğru yola çıkardık. Çorum'a kadar olan ihaleyi yaptık. Sadece yapmadık çalışmalara da başladık. Çok yoğun bir çalışma var. Öncelikle Çorum'a kadar getireceğiz. Sonrasında Çorum ile Samsun arasında Merzifon ve Samsun diye iki bölüm halinde projelerini bitirdik. Bu sene için yatırım programına almaya gayret ediyoruz. Yatırım programına alabilirsek, ihale sürecini başlatmış olacağız. Proje olarak bir eksiğimiz yok. Samsun'a kadar indirmiş olacağız. Karadeniz'e de demir yolunu bağlamış olacağız. Bu bizim için kıymetli" dedi.