STAT: Papara Park

HAKEMLER: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Arif Boşluk), Lundstram, Ozan Tufan, Zubkov, Sikan (Dk. 90+6 Cham), Nwakaeme (Dk. 90+2 Visca), Banza (Dk. 90+6 Enis Destan)

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş (Dk. 56 Nielsen), Heilton, Koray Günter, Ogün Bayrak (Dk. 82 Matsuki), Doğan Erdoğan (Dk. 82 Victor Hugo), Dennis, Nazm Sangare (Dk.73 İsmail Köybaşı), Tijanic, Emersonn (Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş), Romulo

GOLLER: Dk. 78 Ozan Tufan, Dk. 89 Zubkov (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Heilton, Nielsen (Göztepe)

Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

6’ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Ogün Bayrak’ın şutu üsten dışarı çıktı.

11’inci dakikada Zubkov’un vuruşunda top kaleci Arda Özçimen’den döndü. Seken topu Nwakaeme tamamlamak istedi ancak top kaleye paralel gitti ve Banza’nın önüne düştü, Banza’nın vuruşunda ise top dışarı çıktı.

16’ncı dakikada ceza sahası içinde bulunan Banza’nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

80’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tijanic’in şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

89’uncu dakikada ceza sahası içinde Nwakaeme’nin pasında topla buluşan Zubkov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

90+3’üncü dakikada Savic’in uzaktan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Arda Özçimen’den döndü, ceza sahası içinde bulunan Visca’nın şutu ise direkten döndü, dönen topa Savic bir kez daha vurdu kaleci Arda Özçimen bu vuruşu da kurtardı. Top tekrar Visca’nın önüne düştü. Visca’nın şutu yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma Trabzonspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve Trabzonspor Türkiye Kupası’nda finale yükseldi.

TEKKE’DEN BEŞ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke 1-0 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından ilk 11’de beş değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı olan Mendy ve sakatlığı bulunan Jabol kadroda yer almazken, Visca, Cham ve Cihan Çanak maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine, Zubkov, Lundstram, Sikan, Ozan Tufan ve Nwakaeme ilk 11’de maça başlayan isimler oldu.