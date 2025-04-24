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        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

        STAT: Papara Park HAKEMLER: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa SavranlarTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 24.04.2025 - 22:45
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        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
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        STAT: Papara Park

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Arif Boşluk), Lundstram, Ozan Tufan, Zubkov, Sikan (Dk. 90+6 Cham), Nwakaeme (Dk. 90+2 Visca), Banza (Dk. 90+6 Enis Destan)

        GÖZTEPE: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş (Dk. 56 Nielsen), Heilton, Koray Günter, Ogün Bayrak (Dk. 82 Matsuki), Doğan Erdoğan (Dk. 82 Victor Hugo), Dennis, Nazm Sangare (Dk.73 İsmail Köybaşı), Tijanic, Emersonn (Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş), Romulo

        GOLLER: Dk. 78 Ozan Tufan, Dk. 89 Zubkov (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Heilton, Nielsen (Göztepe)

        Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

        6’ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Ogün Bayrak’ın şutu üsten dışarı çıktı.

        11’inci dakikada Zubkov’un vuruşunda top kaleci Arda Özçimen’den döndü. Seken topu Nwakaeme tamamlamak istedi ancak top kaleye paralel gitti ve Banza’nın önüne düştü, Banza’nın vuruşunda ise top dışarı çıktı.

        16’ncı dakikada ceza sahası içinde bulunan Banza’nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

        30’uncu dakikada Nwakaeme’nin ortasında ceza sahasında bulunan Banza’nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

        41’inci dakikada Zubkov’un kullandığı köşe atışında Savic’in kafa vuruşu az farkla üsten dışarı çıktı.

        45+2’nci dakikada Nazım Sangare’nin ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta çıktı.

        45+2’nci dakikada Malheiro’nun pasında ceza sahası içinde bulunan Nwakaeme’nin kale önündeki topuk vuruşu az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

        47’nci dakikada Zubkov’un şutu üsten dışarı çıktı.

        48’inci dakikada Ozan Tufan’ın şutunu kaleci Arda Özçimen kurtardı.

        50’inci dakikada Nwakaeme’nin şutu Heilton’dan sekti. Hakem Cihan Aydın pozisyonda elle oynama kararı vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi altına alındı. İnceleme sonrası penaltı kararı değişmedi.

        55’inci dakikada penaltı atışının başına geçen Banza’nın şutunda kaleci Arda Özçimen topu kurtardı. Trabzonspor penaltı atışından faydalanamadı.

        78’nci dakikada Zubkov’un kullandığı köşe vuruşunda Banza topu ceza sahası içinde Ozan Tufan’a indirdi. Ozan Tufan’ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0.

        80’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tijanic’in şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

        89’uncu dakikada ceza sahası içinde Nwakaeme’nin pasında topla buluşan Zubkov’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

        90+3’üncü dakikada Savic’in uzaktan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Arda Özçimen’den döndü, ceza sahası içinde bulunan Visca’nın şutu ise direkten döndü, dönen topa Savic bir kez daha vurdu kaleci Arda Özçimen bu vuruşu da kurtardı. Top tekrar Visca’nın önüne düştü. Visca’nın şutu yandan dışarı çıktı.

        Karşılaşma Trabzonspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve Trabzonspor Türkiye Kupası’nda finale yükseldi.

        TEKKE’DEN BEŞ DEĞİŞİKLİK

        Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke 1-0 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından ilk 11’de beş değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı olan Mendy ve sakatlığı bulunan Jabol kadroda yer almazken, Visca, Cham ve Cihan Çanak maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine, Zubkov, Lundstram, Sikan, Ozan Tufan ve Nwakaeme ilk 11’de maça başlayan isimler oldu.

        TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

        Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi, tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.

        İZMİR’DEN KALABALIK BİR TARAFTAR GRUBU GELDİ

        Göztepe için ayrılan misafir takım tribünlerinde kalabalık bir taraftar grubu maçı takip etti, misafir takım tribünün büyük bölümü doldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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