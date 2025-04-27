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        Okay Yokuşlu: Yükselen bir grafiğimiz var

        TRABZONSPOR'untecrübeli oyuncusu Okay Yokuşlu, "Ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeye çalışıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:25 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:30
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        Okay Yokuşlu: Yükselen bir grafiğimiz var
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        TRABZONSPOR’untecrübeli oyuncusu Okay Yokuşlu, “Ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeye çalışıyoruz. Sezon içerisinde bazen istediğimiz şeyler olmadı ama son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var” dedi.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Okay Yokuşlu, “Çok iyi başladığımız bir maçtı. Golleri de bulduk zaten. Sonrasında beklenmedik goller oldu. Tabii ki maç içerisinde istediğimiz şeyler değildi. Zaman zaman zor durumda kaldık ama önemli olan takımın reaksiyonuydu. Futbol bu, beklemediğiniz şeyler 90 dakika boyunca başınıza gelebiliyor. Önemli olan bunlara reaksiyon verebilmek. 4 tane güzel gol izledik. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerim boyunca hep orta saha oyuncusuyum. Yurt dışında zaman zaman stoper oynadığım olmuştu. Savic’in biraz ağrısı vardı. Serdar’ın sakatlığı var. O yüzden hocamız öyle uygun gördü. Fatih hocamızın dediği taktikler doğrultusunda takımımız için elimden geleni yapıyorum. O yüzden benim için fark etmiyor. Stoper oynayarak takıma katkı sağlamaktan da gayet memnunum” diye konuştu.

        ‘EN İYİ YERE GELMEYE ÇALIŞIYORUZ’

        Trabzonspor’da sezon içerisinde değişen 3 teknik adama ilişkin konuşan Yokuşlu, “Bu isimler hem Trabzonspor’a hem de Türkiye’ye maal olmuş önemli hocalar. Fatih hocayla beraber tabii ki belli bir şablonumuz var ve bunu da her oyuncuya aşılamak istiyor. Saha içinde birçok varyasyonumuz var. Zaman zaman rakibin baskılarına ve bizim çıkışımıza göre şablonu oturtma aşamasındayız. Kolay olmuyor, bunlar uzun süreçler. Fatih hoca geldikten sonra takımın verdiği reaksiyon ve söylediklerini yapma çabası çok değerli. Hem önümüzdeki sezon için umut vaat edici bazı şeyler görüyoruz. Bazı eksiklerimiz var. Bazen istediklerimiz olmuyor ama bu doğal bir süreç diye düşünüyorum. Bütün oyuncular olarak hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz. Kupa bizim için çok önemli. Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu hem de Türkiye Kupası’nı kazanma ihtimalimiz var. Ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeye çalışıyoruz. Sezon içerisinde bazen istediğimiz şeyler olmadı ama son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var” şeklinde konuştu.

        ‘HER ZAMAN ARKASINDAYIZ’

        Finale kalan Trabzonspor U-19 takımını tebrik eden Yokuşlu,” Özellikle alt yaş kategorilerde bu tarz başarılar çok önemli. Çok güzel bir takımdaşlıkları var. Maçları izlerken çok keyif alıyoruz. Her zaman arkasındayız. Umarım bir gün geldiğinde onlar da Trabzonspor formasını inşallah terletecekler. Hepimiz bu yollardan geçtik. Yakaladıkları başarı çok önemli. Umarım hem Türk futbolu onlara uygun ortamı sağlar hem de onlar kendilerini geliştirip hedeflediklerini noktaya gelirler” ifadelerini kullandı.

        ‘ODAKLANMAMIZ GEREKEN ASIL SORUN ORASI DEĞİL’

        Trabzonspor aleyhindeki penaltı kararlarına ilişkin sorulan soruya karşı Yokuşlu, “Bunlara takılarak vakit kaybetmek bence birazcık bizim gelişimimiz açısından sekteye uğratıyor. Kamuoyu daha iyi değerlendirir. Bizim odaklanmamız gereken ‘Niye o penaltı pozisyonuna gelene kadar saha içerisinde başka şeylerde oluyor?’ Biz oyuncular ve teknik ekip olarak buna odaklanıyoruz. Bunu düzeltmemiz lazım ondan sonra hakem kararları. Bence odaklanmamız gereken asıl sorun orası değil” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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