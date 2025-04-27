Okay Yokuşlu: Yükselen bir grafiğimiz var

TRABZONSPOR’untecrübeli oyuncusu Okay Yokuşlu, “Ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeye çalışıyoruz. Sezon içerisinde bazen istediğimiz şeyler olmadı ama son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var” dedi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Okay Yokuşlu, “Çok iyi başladığımız bir maçtı. Golleri de bulduk zaten. Sonrasında beklenmedik goller oldu. Tabii ki maç içerisinde istediğimiz şeyler değildi. Zaman zaman zor durumda kaldık ama önemli olan takımın reaksiyonuydu. Futbol bu, beklemediğiniz şeyler 90 dakika boyunca başınıza gelebiliyor. Önemli olan bunlara reaksiyon verebilmek. 4 tane güzel gol izledik. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerim boyunca hep orta saha oyuncusuyum. Yurt dışında zaman zaman stoper oynadığım olmuştu. Savic’in biraz ağrısı vardı. Serdar’ın sakatlığı var. O yüzden hocamız öyle uygun gördü. Fatih hocamızın dediği taktikler doğrultusunda takımımız için elimden geleni yapıyorum. O yüzden benim için fark etmiyor. Stoper oynayarak takıma katkı sağlamaktan da gayet memnunum” diye konuştu.

‘EN İYİ YERE GELMEYE ÇALIŞIYORUZ’ Trabzonspor’da sezon içerisinde değişen 3 teknik adama ilişkin konuşan Yokuşlu, “Bu isimler hem Trabzonspor’a hem de Türkiye’ye maal olmuş önemli hocalar. Fatih hocayla beraber tabii ki belli bir şablonumuz var ve bunu da her oyuncuya aşılamak istiyor. Saha içinde birçok varyasyonumuz var. Zaman zaman rakibin baskılarına ve bizim çıkışımıza göre şablonu oturtma aşamasındayız. Kolay olmuyor, bunlar uzun süreçler. Fatih hoca geldikten sonra takımın verdiği reaksiyon ve söylediklerini yapma çabası çok değerli. Hem önümüzdeki sezon için umut vaat edici bazı şeyler görüyoruz. Bazı eksiklerimiz var. Bazen istediklerimiz olmuyor ama bu doğal bir süreç diye düşünüyorum. Bütün oyuncular olarak hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz. Kupa bizim için çok önemli. Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu hem de Türkiye Kupası’nı kazanma ihtimalimiz var. Ligde gelebileceğimiz en iyi yere gelmeye çalışıyoruz. Sezon içerisinde bazen istediğimiz şeyler olmadı ama son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var” şeklinde konuştu.