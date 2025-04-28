Trabzonspor sezon başından beri ilk kez 3'te 3 yaptı
SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Alanyaspor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3'te 3 yaparak, puanını 45'e çıkardı.
SÜPER Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Alanyaspor’u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3’te 3 yaparak, puanını 45’e çıkardı. Bu sezon Süper Lig’de beklentilerin altında bir performans sergileyen ancak Fatih Tekke ile bir ivme yakalayan bordo-mavililer, kupada finale adını yazdırırken, Süper Lig’de de kazanmaya devam etti.
Sahasında Alanyaspor'u 4-3’lük skorla mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de Şubat 2020'den (5-2 Rizespor) bu yana en gollü iç saha galibiyetini almış oldu. Karadeniz ekibi aynı zamanda, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut (10) çektiği maçı Alanyaspor karşısında oynadı.
ZUBKOV SON 5 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST
İç sahada görev yaptığı son 5 Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan (5 gol 2 asist) Oleksandr Zubkov, Tasos Bakasetas'tan (2021) bu yana en uzun seriyi yakalayan Trabzonspor oyuncusu oldu. (Alanyaspor 1 gol 1 asist, Çaykur Rizespor 2 gol, Göztepe 1 gol, Hatayspor 1 gol, Gaziantep FK 1 asist)
Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan bordo-mavili oyunculara 2 gün izin verildiği ve bu maçın hazırlıklarına 30 Nisan Çarşamba günü başlanacağı kaydedildi.
YEREL BASIN MANŞETLERİ
Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Alanyaspor karşısında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.
Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:
Sonnokta: Fırtına seriye taktı
Günebakış: Trabzon böyle güzel
Taka: Fırtına şahlanıyor
Karadeniz: Akyazı’da Ukrayna rüzgarı
Ekspres: İmha timi iş başında
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