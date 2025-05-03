Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Başkan Doğan'dan U19 ve kadın futbol takımlarına ziyaret

        TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, U19 Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulunduTrabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, U19 Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımı'na ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Doğan'dan U19 ve kadın futbol takımlarına ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, U19 Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımı’nı ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, U19 Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımı’na ziyaretlerde bulundu. Başkan Doğan ilk ziyaretini, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman ile birlikte, bugün oynanan Boluspor maçı öncesinde U19 takımına gerçekleştirdi.

        Başkan Doğan ziyarette, UEFA Gençlik Ligi’nde göstermiş olduğu tarihi başarıdan dolayı U19 takımını tebrik ederek, Boluspor karşılaşmasında başarı diledi. Başkan Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

        Başkan Doğan, Kadın Futbol Takımı’na yarın deplasmanda oynanacak Ünye Kadın Spor Kulübü karşılaşması öncesinde başarı dileklerini de iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Uzmanından annelere bebeklerini sık sık emzirmeleri önerisi
        Uzmanından annelere bebeklerini sık sık emzirmeleri önerisi
        Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti
        Yeni Zigana Tüneli'nden 2 yılda 3 milyon 490 bin araç geçti
        Trabzonspor'un borcu 5 milyar 323 milyon TL
        Trabzonspor'un borcu 5 milyar 323 milyon TL
        17 asırlık camide tarihe yolculuk
        17 asırlık camide tarihe yolculuk
        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" orkestra gösterim...
        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" orkestra gösterim...
        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor